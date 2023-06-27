Жительница Вильнюса получила штрафы, о которых и не подозревала

Как мне сказала консультант, приложение не поддерживает WIFI. Это значит, когда я с улицы прихожу домой, и телефон автоматически переходит на домашний WIFI, приложение отключается. Приложение об этом не сообщает. Никто тебя не информирует. Только позже, ты приходишь к машине и видишь штраф. А там и еще один. Поскольку таких случаев бывает много.

"Услугам сообщения" об этом известно, но они как настоящие импотенты даже не решают этот вопрос и не приносят извинения. За то, что воруют деньги честных жителей, отнимают у них время и еще тогда, когда сами виноваты. Вильнюс позиционирует себя как современный город, но в реальности не действует даже элементарное приложение. И ты становишься нарушителем закона. Спасибо за испорченный день – и не один. Ведь пришлось тратить время на выяснение причины штрафов, если я плачу за стоянку. Сейчас и дома приходится пользоваться мобильным интернетом, иначе за стоянку не заплатишь. Может вы хотите, чтобы я еще за что-то заплатила?", - возмущалась читательница портала.