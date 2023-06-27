Лукашенко: армия Беларуси приведена в полную боевую готовность "на фоне событий в России"

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», — сказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — добавил он.
Накануне в ходе обращения Владимир Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».
«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю — именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества сыграла в эти дни решающую роль», — сказал он.
Пресс-служба Александра Лукашенко в субботу вечером заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» согласился остановить колонну наемников, которая шла на Москву, именно после переговоров с белорусским лидером. Пригожин об этом не говорил. Лукашенко лично разговор с основателем ЧВК тоже не комментировал.
Переговоры, по данным пресс-службы Лукашенко, были согласованы с российским президентом Владимиром Путиным, который еще утром называл действия Пригожина «предательством России».