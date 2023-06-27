27 июня 2023 г. 11:16

Лукашенко: армия Беларуси приведена в полную боевую готовность "на фоне событий в России"

 
bbcrussian.com
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AP / Scanpix

Лидер Беларуси Александр Лукашенко впервые лично прокомментировал мятеж Евгения Пригожина, произошедший на выходных.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», — сказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — добавил он.

Накануне в ходе обращения Владимир Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю — именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества сыграла в эти дни решающую роль», — сказал он.

Пресс-служба Александра Лукашенко в субботу вечером заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» согласился остановить колонну наемников, которая шла на Москву, именно после переговоров с белорусским лидером. Пригожин об этом не говорил. Лукашенко лично разговор с основателем ЧВК тоже не комментировал.

Переговоры, по данным пресс-службы Лукашенко, были согласованы с российским президентом Владимиром Путиным, который еще утром называл действия Пригожина «предательством России».

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