Вильнюс - первый такой город в Европе: на улицы выехали три беспилотных автомобиля

Эти автомобили нельзя назвать чем-то совершенно новым. Осенью прошлого года один такой автомобиль уже курсировал в вильнюсском районе Бальсяй. Тогда его тестировали, buпроверяли, может ли он безопасно участвовать в движении. Было решено, что такие автомобили могут безопасно курсировать и в центре города.

Вице-министр транспорта Агне Вайцюкявичюте подчеркнула, что впервые в Европе эти беспилотные автомобили будут участвовать в движении наравне с другими автомобилями. Это поднимет Вильнюс на совсем иной уровень. По словам вице-министра, с 2018 года в Литве действуют законы, позволяющие такой технике участвовать в движении.

Представитель компании Clevon, создавшей эти автомобили, Март Матисен сказал, что эти автомобили созданы так, чтобы ездить по улицам на скорости не выше 50 км/ч, но для обеспечения безопасности их скорость в Вильнюсе будет уменьшена до 25 км/ч. Эти авто со стоянки магазина IKI на ул. Миндауго поедут в Старый город и Науяместис.