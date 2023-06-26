26 июня 2023 г. 13:48

Глава МИД: последние события в России подтвердили, что Россия – непрогнозируемая и опасная соседка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Мятеж российских наемников группы "Вагнер" против кремлевских властей не только свидетельствует об опасной непредсказуемости России, но и опровергает мысль о том, что Москве потребуется время для подготовки к агрессии против членов НАТО, считает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, стремительное перемещение группы "Вагнер" по территории России является доказательством того, что кремлевский режим способен быстро и легко пересечь территорию Беларуси для нанесения удара по НАТО.

"Нам на протяжении нескольких десятков лет твердили, что с Россией можно вести диалог, затем — что можно предугадать ее действия. Но мы всегда говорили, что Россия непредсказуема, и это самая большая проблема. Наши союзники также заявляли, что России нужно время для объединения своих вооруженных сил для проведения опасных действий на границах НАТО.

Но теперь мы видим, как быстро все может произойти – боевой единице потребовалось полдня, чтобы оказаться в 200 км от Москвы. А теперь подумайте, как легко они могли бы пересечь Беларусь", — сказал Г. Ландсбергис в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По словам министра, на сегодняшний день исключительно важно разработать конкретные планы обороны и укрепить восточные страны-члены НАТО, граничащие с Россией и Беларусью.

"Поэтому сейчас мы очень настоятельно просим наших союзников очень серьезно отнестись к нашей ситуации, принять во внимание все происходящее в России и представить вполне конкретные планы по укреплению восточных стран, граничащих с Россией и Беларусью," – сказал он.

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