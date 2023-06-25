Во время саммита НАТО вырастут цены на услуги гостиниц

К саммиту НАТО готовится и гостиница Pacai . Глава гостиницы Рута Пулкаунинкайте-Мацике сказала, что их также проверяют, проверки касаются и персонала гостиницы.

"Нас проверил Центр общественного здравоохранения, Государственная продовольственно-ветеринарная служба, Служба пожарной безопасности и др", – сказала Вайтукайтене. По ее словам, в гостинице обновили номера, террасу, ресторан, усовершенствовали меню.

Radisson Collection Astorija Hotel – только одна из гостиниц, в которой будут жить члены делегаций. Заполнены все 119 номеров гостиницы. По словам гендиректора гостиницы Лауры Вайтукайтене, все проверки в гостинице уже провели.

Здесь они будут жить и питаться, пить кофе.

А гостиницы, которые принимают делегации, готовятся к приему почетных гостей. Некоторые реставрировали номера, террасы, рестораны, изменили меню. Однако пока неизвестно, где и какая делегация будет размещена – это хранят в тайне из соображения безопасности. В роскошную гостиницу на Ратушной площади делегации НАТО прибудут 11-12 июля.

Цены на услуги гостиниц на время саммита вырастут примерно на 50%.

"Не могу говорить за всех, но думаю рост составит 30-50%. Но надо понимать, что за счет других услуг мы в это время ничего заработать не сможем, например, в СПА не смогут попасть наши лояльные клиенты, ресторан не получит немало доходов", – заметила Пулкаунинкайте-Мацике.

Все вильнюсские гостиницы бизнес-класса 11–13 июля будут заполнены. Движение в центре будет закрыто.

Вильнюсцев это не особенно беспокоит.



"Думаю, можно потерпеть. Цель оправдывает средства", – сказал один мужчина.

"Ничего страшного, хорошо, что приедут. Это политическая олимпиада, а для меня, как для жителя центра – отличный повод взять отпуск и отдохнуть", – сказал другой мужчина.