25 июня 2023 г. 10:58

Важное напоминание водителям: осталось совсем немного времени до вступления в силу нового требования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vairuotojas
Vairuotojas
ФОТО: Shutterstock

Минздрав Литвы призывает водителей поспешить и до 1 июля 2023 года поменять автоаптечки.

Обновить аптечки должны только те водители, которые покупали их до 1 января 2019 года или не помнят, когда их купили.

Тем, кто купил аптечки после 1 января 2019 года, надо лишь купить два турникета, стерильные бинты, одноразовые медицинские перчатки, маски для искусственного дыхания и одноразовые гипотермические охлаждающие пакеты.

Важно обратить внимание на то, что на всех новых средствах в аптечке должно быть обозначение CE, подтверждающее, что производитель средств провел все процедуры оценки качества.

Минздрав предупреждает, что за необновление аптечек водителей ждет административная ответственность.

В состав автоаптечки должны входить:
стерильные пластыри различных размеров;
пластырь (в рулоне);
стерильный компрессионный бинт со стерильной подушечкой не менее 10 см х 10 см, сам бинт не менее 15 см х 180 см;
нестерильная повязка;
поддерживающая треугольная повязка; ножницы для оказания первой помощи;
специальное одеяло для укладки или укрытия пострадавшего (размером не менее 130 см х 200 см);
стерильная повязка размером не менее 5 см х 10 см;
одноразовые медицинские перчатки;
одноразовые защитные пленки/реанимационные маски для проведения искусственного дыхания;
одноразовый охлаждающий (гипотермический) пакет;
жгут-турникет для остановки сильного (обильного) кровотечения из конечностей (руки, ноги);
памятка – описание оказания первой помощи или памятка-правила пользования жгутом-турникетом.

С учетом нового состава аптечки уже обновлены курсы по оказанию первой помощи для будущих водителей.

Минздрав напоминает, что в последний раз требования к аптечкам менялись 18 лет назад. С тех пор требования значительно изменились, особое внимание сейчас уделяется реанимации и остановке кровотечений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии