Важное напоминание водителям: осталось совсем немного времени до вступления в силу нового требования

Обновить аптечки должны только те водители, которые покупали их до 1 января 2019 года или не помнят, когда их купили.

Тем, кто купил аптечки после 1 января 2019 года, надо лишь купить два турникета, стерильные бинты, одноразовые медицинские перчатки, маски для искусственного дыхания и одноразовые гипотермические охлаждающие пакеты.

Важно обратить внимание на то, что на всех новых средствах в аптечке должно быть обозначение CE, подтверждающее, что производитель средств провел все процедуры оценки качества.

Минздрав предупреждает, что за необновление аптечек водителей ждет административная ответственность.