Важное напоминание водителям: осталось совсем немного времени до вступления в силу нового требования

Обновить аптечки должны только те водители, которые покупали их до 1 января 2019 года или не помнят, когда их купили.
Тем, кто купил аптечки после 1 января 2019 года, надо лишь купить два турникета, стерильные бинты, одноразовые медицинские перчатки, маски для искусственного дыхания и одноразовые гипотермические охлаждающие пакеты.
Важно обратить внимание на то, что на всех новых средствах в аптечке должно быть обозначение CE, подтверждающее, что производитель средств провел все процедуры оценки качества.
Минздрав предупреждает, что за необновление аптечек водителей ждет административная ответственность.
В состав автоаптечки должны входить:
стерильные пластыри различных размеров;
пластырь (в рулоне);
стерильный компрессионный бинт со стерильной подушечкой не менее 10 см х 10 см, сам бинт не менее 15 см х 180 см;
нестерильная повязка;
поддерживающая треугольная повязка; ножницы для оказания первой помощи;
специальное одеяло для укладки или укрытия пострадавшего (размером не менее 130 см х 200 см);
стерильная повязка размером не менее 5 см х 10 см;
одноразовые медицинские перчатки;
одноразовые защитные пленки/реанимационные маски для проведения искусственного дыхания;
одноразовый охлаждающий (гипотермический) пакет;
жгут-турникет для остановки сильного (обильного) кровотечения из конечностей (руки, ноги);
памятка – описание оказания первой помощи или памятка-правила пользования жгутом-турникетом.
С учетом нового состава аптечки уже обновлены курсы по оказанию первой помощи для будущих водителей.
Минздрав напоминает, что в последний раз требования к аптечкам менялись 18 лет назад. С тех пор требования значительно изменились, особое внимание сейчас уделяется реанимации и остановке кровотечений.