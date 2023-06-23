23 июня 2023 г. 11:01

Сенат США предложил считать ядерный удар по Украине нападением на НАТО

 
bbcrussian.com
JAV Senatas
JAV Senatas
ФОТО: AFP / Scanpix

Любое применение в Украине тактического ядерного оружия (со стороны России или Беларуси) или удар по ядерному объекту с выбросом радиации неизбежно создаст прямую угрозу соседним странам-членам НАТО. А значит, подобные действия следует классифицировать как нападение на сам Альянс.

Проект соответствующей резолюции представили накануне в Вашингтоне высокопоставленные сенаторы от обеих основных партий: республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, сообщают информационные агентства.

"Угроза использования Россией ядерного оружия реальна. И лучший способ сдержать эту угрозу – дать путинской России четко понять, какие последствия для нее будет иметь его применение", — заявил на презентации Линдси Грэм.

Впрочем, смысл представленной резолюции - даже если она будет одобрена обеими партиями - останется по большей части символическим: предложенный сенаторами документ носит рекомендательный характер.

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