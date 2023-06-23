В Литве выросло количество выпускников, сдающих госэкзамен по русскому языку

Устную часть выпускники уже сдавали 12-14 апреля.
Желающих сдать госэкзамен по русскому языку стало больше: в прошлом году его выбрали 1 822 кандидата. Экзамен сдали 99 проц. кандидатов (в 2021 г. – 99,5 проц.). Оценку в сто баллов в 2022 г. получили 6,2 проц. кандидатов, 2021 г. – 18,4 проц.
В конце этого года Министерство образования, науки и спорта предложило с 2025 г. не организовывать государственный экзамен по русскому – второму иностранному языку. Государственные экзамены будут организовываться только по первому иностранному языку – английскому, немецкому, французскому. Это предусмотрено в проекте Описания программ начального, основного и среднего образования.
По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.
Экзаменационная сессия завершится 27 июня экзаменом по музыковедению.
Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.
По данным НАО, вступительные экзамены будут проходить в 2 596 центрах. Более 1000 оценщиков будут оценивать работы выпускников на государственных вступительных экзаменах в электронной среде оценивания.
Повторная экзаменационная сессия состоится 28 июня – 13 июля. Ее результаты будут объявлены не позднее 17 июля.
Желающие получить аттестат зрелости должны сдать 2 экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще по одному предмету, или выполнить аттестационную работу. Всего абитуриенты могут выбирать и сдавать не более 7 экзаменов. В этом году максимальное количество экзаменов решили сдавать 0,26 проц. кандидатов.