22 июня 2023 г. 23:01

Департамент госбезопасности даст заключение по вопросу лишения Дробязко гражданства Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы подтвердил факт получения запроса в отношении фигуристки Маргариты Дробязко, против которой парламентарии запустили процедуру лишения литовского гражданства. ДГБ планирует в течение 10 рабочих дней представить свое заключение об угрозе национальной безопасности.

"ДГБ получило запрос от Департамента миграции и предоставит свое заключение в рамках компетенции по вопросу угрозы, которую лицо представляет для государственной безопасности. Заключение должно быть представлено в течение 10 рабочих дней", — сообщили агентству ELTA в Департаменте стратегических коммуникаций ДГБ.

Члены Сейма запустили процедуру лишения литовского гражданства в отношении М. Дробязко и обратились в МВД.

Со своей стороны, министр внутренних дел Агне Билотайте заявила в четверг, что видит моральную основу для лишения литовского гражданства фигуристки М. Дробязко. Однако, она отмечает, что решение будет зависеть от заключения спецслужб и Офиса президента.

После участия пары фигуристов М. Дробязко и П. Ванагаса в Сочи в мероприятии супруги представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, известного как кремлевский рупор, президент Гитанас Науседа призвал изменить законодательство для лишения гражданства в порядке исключения.

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