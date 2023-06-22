Департамент госбезопасности даст заключение по вопросу лишения Дробязко гражданства Литвы

"ДГБ получило запрос от Департамента миграции и предоставит свое заключение в рамках компетенции по вопросу угрозы, которую лицо представляет для государственной безопасности. Заключение должно быть представлено в течение 10 рабочих дней", — сообщили агентству ELTA в Департаменте стратегических коммуникаций ДГБ.

Члены Сейма запустили процедуру лишения литовского гражданства в отношении М. Дробязко и обратились в МВД.

Со своей стороны, министр внутренних дел Агне Билотайте заявила в четверг, что видит моральную основу для лишения литовского гражданства фигуристки М. Дробязко. Однако, она отмечает, что решение будет зависеть от заключения спецслужб и Офиса президента.