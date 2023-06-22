В Крыму сообщили об ударе ВСУ по мостам, соединяющим полуостров и регион

По словам главы администрации Крыма Сергея Аксенова, удар был нанесен по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня. Никто не пострадал. «Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

«Губернатор» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты вблизи Чонгара. На мостах повреждено дорожное покрытие. Он также опубликовал фото поврежденной дороги.

«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — заявил Сальдо, добавив, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать и организовано по резервному маршруту.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», дорога через Чонгар — кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.

В украинской армии пока не комментировали сообщения об ударах по мостам.