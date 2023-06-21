В зоне поисков батискафа "Титан" зафиксирован стук под водой с интервалом в 30 минут

В зоне поиска пропавшего батискафа "Титан" гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. Стук раздавался каждые полчаса.

В среду утром эту информацию подтвердили в Береговой охране США, добавив, что в этот район были переброшены дополнительные ресурсы, но последующие поиски оказались безрезультатными.

Накануне первым о звуках под водой сообщило издание Rolling Stone. CNN приводит отрывок из правительственной записки, в которой говорится об "акустической обратной связи". По мнению чиновников, это указывает на то, что "сохраняется надежда найти выживших".

В переписке федеральным ведомств также упоминается, что канадский самолет P3 обнаружил в водах Атлантики белый прямоугольный объект.