В зоне поисков батискафа "Титан" зафиксирован стук под водой с интервалом в 30 минут

В зоне поиска пропавшего батискафа "Титан" гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. Стук раздавался каждые полчаса.
В среду утром эту информацию подтвердили в Береговой охране США, добавив, что в этот район были переброшены дополнительные ресурсы, но последующие поиски оказались безрезультатными.
Накануне первым о звуках под водой сообщило издание Rolling Stone. CNN приводит отрывок из правительственной записки, в которой говорится об "акустической обратной связи". По мнению чиновников, это указывает на то, что "сохраняется надежда найти выживших".
В переписке федеральным ведомств также упоминается, что канадский самолет P3 обнаружил в водах Атлантики белый прямоугольный объект.
Пока неясно, касается ли утреннее сообщение береговой охраны только попыток установить происхождение подводных шумов или это также означает, что найденный на поверхности объект не имеет отношения к "Титану".