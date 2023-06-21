Коронавирус в Литве: 32 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 214 случаев. Сейчас болеют 670 человек, в больницах занято 45 коек для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 7 пациентов. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 пациента.