2023 m. birželio 20 d. 12:38

Эстонии разрешила брак между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Fotolia nuotr.

Также приняты прикладные акты Закона о совместном проживании.За принятие законопроекта проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 — против.

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополый супруг может усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя.

Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Проект прошел первое чтение 22 мая, и к установленному сроку было представлено 711 поправок.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии