2023 m. birželio 20 d. 12:39

Большая зарплата сейчас или скандинавская пенсия в будущем: в Литве предлагают включит в накопление работодателей

 
Айсте Жебраускене
ru.DELFI.lt
Palūkanos už indėlius eurais
Palūkanos už indėlius eurais
ФОТО: Shutterstock
Литовцы мечтают о скандинавской пенсии, но для того, чтобы достигнуть такого уровня, нужно чтобы в системе пенсионного накопления участвовали и работодатели. Сейчас всего лишь несколько процентов компаний переводят в пенсионных фонды, поскольку многим работникам сейчас важнее получать большую зарплату, а не достойную пенсию в старости. Эксперты согласны с тем, что добиться лучшего результата поможет просвещение жителей или обязательный вклад работодателей. Управляющие фондами выступили с идеей автоматического включения в систему работодателей, как это сейчас делают с жителями.

Опрос, проведенный по заказу Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАНПФ), показал, что литовцы мечтают о больших скандинавских пенсиях. 53% респондентов хотели бы получать такие пенсии, как в Швеции, 41% упоминают немецкие пенсии или пенсии других стран Запада, 17% упоминают Канаду или США. 1 из 10 говорит, что удовлетворен литовской пенсией.

В этом году средняя пенсия в Швеции составила 1303 евро, в Германии в 2022 г. пенсия была 1152 евро, в январе 2023 г. в США - 1827 евро, а в Литве средняя пенсия составляет 539,6 евро.

Глава ассоциации Тадас Губайтис сказал, что в Скандинавии пенсии намного больше, чем в Литве, поскольку в накоплении участвует сам человек, государство и работодатель. В Литве в этом участвует лишь несколько процентов работодателей. Кроме того, в некоторых странах, например, в Финляндии, участие работодателей в этой системе обязательное, в других - добровольное, но его используют, конкурируя за работника.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Литве пенсия составляет 40% бывшей зарплаты, а в среднем в странах ОЭСР – 62%, в Скандинавии - 70%.

Это значит, что если зарплата человека составляет 1000 евро, то пенсия у него будет около 400 евро.

По словам Губайтиса, достигнуть скандинавского показателя Литва не сможет без участия работодателей и без профессиональных фондов накопления.

Представитель накопительной компании Goindex Мариюс Калесникас сказал, что в Литве появляются зачатки профессиональных фондов. Часть работодателей откладывают деньги за работников в фондах третьей ступени. В этом, по его словам, участвуют около 1000 работодателей.

Каждый работодатель сам решает, какой процент переводить в пенсионные фонды. По закону, этот взнос не может быть больше 25% годовой зарплаты работника, однако, обычно это 5-10% годовой зарплаты.

Сам человек переводит в фонд второй ступени 3%, еще 1,5% средней зарплаты переводит государство.

Кроме того, из зарплаты каждого работника каждый месяц 9% отчисляют в пользу содровской пенсии.

Калесниковас сказал, что при накоплении в фонде первой и второй ступени, в месяц человек откладывает около 12%, а в Скандинавских странах общие отчисления составляют 20% зарплаты.

Поэтому, чтобы пенсии были выше, надо повышать процент отчислений. Но если это сделать, уменьшится зарплата работника, а большинство как раз и хочет получать большую зарплату сейчас.

"Если понимаешь выгоду: получить 100 евро "на руки" сейчас или 160 евро с налогами на счет пенсии, идешь и просишь работодателя перевести эти 160 евро. Если у тебя зарплата 2000 евро, то ты не особенно ощутишь разницу. А через 45 лет будет чудо, ты накопишь 600 000-700 000 евро и получишь достойную пенсию. Гарантирую, этого работник не почувствует. Если ты 1000 евро зарабатываешь, не почувствуешь, если отдашь 80 евро. Это вопрос образования", – сказал вице-президент Литовской конфедерации промышленников Мантас Гудас.

И представители профсоюзов и управляющие фондами согласны с тем, что ситуацию исправило бы просвещение общества.

"Во-первых, надо довериться нашей "Содре". У нас хорошая система пенсионного накопления. Надо лишь подумать, как ее усовершенствовать. (...) Надо просвещать людей в вопросах инвестирования и пенсионного накопления, чтобы человек заранее позаботился о будущем", – сказала глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Но есть и еще один путь. ЛАНПФ предлагает ежегодно автоматически вовлекать в систему накопления всех работодателей и давать им полгода на то, чтобы решить, участвовать в ней или нет.

Представитель Goindex Калесникас также считает, что это может побудить работодателей активнее участвовать в этой программе, правда, он считает, что это может вызвать и недовольство системой.

По его мнению, в Литве участие работодателей может стать обязательным и без автоматического включения в систему - можно ввести стандартное требование ко всем, путем установки конкретного процента.

Правда, Ругинене не считает, что принудительным путем удастся добиться положительного результата.

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