Большая зарплата сейчас или скандинавская пенсия в будущем: в Литве предлагают включит в накопление работодателей

Опрос, проведенный по заказу Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАНПФ), показал, что литовцы мечтают о больших скандинавских пенсиях. 53% респондентов хотели бы получать такие пенсии, как в Швеции, 41% упоминают немецкие пенсии или пенсии других стран Запада, 17% упоминают Канаду или США. 1 из 10 говорит, что удовлетворен литовской пенсией.

В этом году средняя пенсия в Швеции составила 1303 евро, в Германии в 2022 г. пенсия была 1152 евро, в январе 2023 г. в США - 1827 евро, а в Литве средняя пенсия составляет 539,6 евро.

Глава ассоциации Тадас Губайтис сказал, что в Скандинавии пенсии намного больше, чем в Литве, поскольку в накоплении участвует сам человек, государство и работодатель. В Литве в этом участвует лишь несколько процентов работодателей. Кроме того, в некоторых странах, например, в Финляндии, участие работодателей в этой системе обязательное, в других - добровольное, но его используют, конкурируя за работника.