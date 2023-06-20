Большая зарплата сейчас или скандинавская пенсия в будущем: в Литве предлагают включит в накопление работодателей

Опрос, проведенный по заказу Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАНПФ), показал, что литовцы мечтают о больших скандинавских пенсиях. 53% респондентов хотели бы получать такие пенсии, как в Швеции, 41% упоминают немецкие пенсии или пенсии других стран Запада, 17% упоминают Канаду или США. 1 из 10 говорит, что удовлетворен литовской пенсией.
В этом году средняя пенсия в Швеции составила 1303 евро, в Германии в 2022 г. пенсия была 1152 евро, в январе 2023 г. в США - 1827 евро, а в Литве средняя пенсия составляет 539,6 евро.
Глава ассоциации Тадас Губайтис сказал, что в Скандинавии пенсии намного больше, чем в Литве, поскольку в накоплении участвует сам человек, государство и работодатель. В Литве в этом участвует лишь несколько процентов работодателей. Кроме того, в некоторых странах, например, в Финляндии, участие работодателей в этой системе обязательное, в других - добровольное, но его используют, конкурируя за работника.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Литве пенсия составляет 40% бывшей зарплаты, а в среднем в странах ОЭСР – 62%, в Скандинавии - 70%.
Это значит, что если зарплата человека составляет 1000 евро, то пенсия у него будет около 400 евро.
По словам Губайтиса, достигнуть скандинавского показателя Литва не сможет без участия работодателей и без профессиональных фондов накопления.
Представитель накопительной компании Goindex Мариюс Калесникас сказал, что в Литве появляются зачатки профессиональных фондов. Часть работодателей откладывают деньги за работников в фондах третьей ступени. В этом, по его словам, участвуют около 1000 работодателей.
Каждый работодатель сам решает, какой процент переводить в пенсионные фонды. По закону, этот взнос не может быть больше 25% годовой зарплаты работника, однако, обычно это 5-10% годовой зарплаты.
Сам человек переводит в фонд второй ступени 3%, еще 1,5% средней зарплаты переводит государство.
Кроме того, из зарплаты каждого работника каждый месяц 9% отчисляют в пользу содровской пенсии.
Калесниковас сказал, что при накоплении в фонде первой и второй ступени, в месяц человек откладывает около 12%, а в Скандинавских странах общие отчисления составляют 20% зарплаты.
Поэтому, чтобы пенсии были выше, надо повышать процент отчислений. Но если это сделать, уменьшится зарплата работника, а большинство как раз и хочет получать большую зарплату сейчас.
"Если понимаешь выгоду: получить 100 евро "на руки" сейчас или 160 евро с налогами на счет пенсии, идешь и просишь работодателя перевести эти 160 евро. Если у тебя зарплата 2000 евро, то ты не особенно ощутишь разницу. А через 45 лет будет чудо, ты накопишь 600 000-700 000 евро и получишь достойную пенсию. Гарантирую, этого работник не почувствует. Если ты 1000 евро зарабатываешь, не почувствуешь, если отдашь 80 евро. Это вопрос образования", – сказал вице-президент Литовской конфедерации промышленников Мантас Гудас.
И представители профсоюзов и управляющие фондами согласны с тем, что ситуацию исправило бы просвещение общества.
"Во-первых, надо довериться нашей "Содре". У нас хорошая система пенсионного накопления. Надо лишь подумать, как ее усовершенствовать. (...) Надо просвещать людей в вопросах инвестирования и пенсионного накопления, чтобы человек заранее позаботился о будущем", – сказала глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.
Но есть и еще один путь. ЛАНПФ предлагает ежегодно автоматически вовлекать в систему накопления всех работодателей и давать им полгода на то, чтобы решить, участвовать в ней или нет.
Представитель Goindex Калесникас также считает, что это может побудить работодателей активнее участвовать в этой программе, правда, он считает, что это может вызвать и недовольство системой.
По его мнению, в Литве участие работодателей может стать обязательным и без автоматического включения в систему - можно ввести стандартное требование ко всем, путем установки конкретного процента.
Правда, Ругинене не считает, что принудительным путем удастся добиться положительного результата.