Воздушные силы Украины: сбиты 32 из 35 запущенных РФ беспилотников Shahed

Ночью российские силы нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, Россия запустила 30 беспилотных летательных аппаратов Shahed, 28 из них были уничтожены. Запорожье и его окрестности попали под удар 7 ракет С-300, добавили в генштабе. Украинские военные уточняют информацию о последствиях.

Во Львове ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Никто не пострадал, на месте происшествия вспыхнул пожар, добавил он. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога в свете угрозы применения Россией ударных беспилотных летательных аппаратов.