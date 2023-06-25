Правда ли, что глобальное потепление и его угроза человечеству - миф и грандиозная научная афера?

Тезисы
1) Глобальное потепление и его угроза человечеству - это миф, грандиозная научная афера;
2) Для борьбы с CO2 нам предлагают закрывать заводы и фабрики, перестать отапливать жилье и заправлять машины бензином, перестать есть мясо и мыться в душе;
3) Также нам говорят, что можно реже дышать, перестать рожать детей и вообще сократить население людей на планете и, конечно, платить больше налогов.
Вердикт
Глобальное потепление не является вымыслом или сфабрикованным явлением. Научные данные подтверждают реальность этого процесса, среди которых можно выделить такие факты, как таяние ледников, подъем уровня мирового океана, повышение средней температуры воздуха и увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Так, например ледяные керны, взятые из Гренландии, Антарктиды и тропических горных ледников, показывают, что климат Земли реагирует на изменения уровня парниковых газов. Древние свидетельства также можно найти в годичных кольцах деревьев, океанских отложениях, коралловых рифах и слоях осадочных пород. Это древнее, или палеоклиматическое, свидетельство показывает, что нынешнее потепление происходит примерно в 10 раз быстрее, чем средняя скорость потепления после ледникового периода. Углекислый газ в результате деятельности человека увеличивается примерно в 250 раз быстрее, чем из естественных источников после последнего ледникового периода.
2) "Для борьбы с CO2 нам предлагают закрывать заводы и фабрики, перестать отапливать жилье и заправлять машины бензином, перестать есть мясо и мыться в душе." – Это утверждение частично верно, но оно излишне упрощает и недостаточно точно описывает предложения по борьбе с изменением климата. Действительно, предложения по борьбе с глобальным потеплением включают в себя переход на чистые источники энергии, уменьшение потребления мяса и увеличение эффективности использования воды. Однако это не означает, что людям предлагается полностью отказаться от этих вещей. Цель – сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов.
3) "Также нам говорят, что можно реже дышать, перестать рожать детей и вообще сократить население людей на планете" – Это утверждение неверно. Ни одна известная организация или ученый не предлагает реже дышать или перестать рожать детей в качестве меры борьбы с изменением климата. Предложения по уменьшению населения в основном связаны с улучшением доступа к средствам контрацепции и продвижением прав женщин, а не с принудительным сокращением населения.
4) "и конечно платить больше налогов." – Предложения по налогообложению углекислого газа существуют, и они направлены на обеспечение экономической стимуляции для сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Например, такой инструмент как углеродное налогообложение или "углеродный налог" используется для того, чтобы включить стоимость воздействия на климат в экономические решения. Это может стимулировать климатические действия, например, переход на чистые источники энергии. По данным Всемирного банка, доходы от углеродных налогов и систем торговли выбросами достигли рекордного уровня в 2023 году, составив около 95 миллиардов долларов. В настоящее время почти четверть глобальных выбросов парниковых газов покрывается прямыми инструментами ценообразования на углерод.
Однако важно отметить, что углеродное налогообложение – это лишь один из инструментов в более широком наборе политик по борьбе с изменением климата. Утверждение, что "нам говорят платить больше налогов" в контексте борьбы с глобальным потеплением частично верно, но это упрощение. Углеродные налоги и другие инструменты ценообразования на углерод предназначены для стимулирования изменений в экономическом поведении, которые могут привести к сокращению выбросов парниковых газов.
- Источники
- Откуда мы знаем, что изменение климата реально?
- IPCC Sixth Assessment Report, WG1, Chapter 2
- Vostok ice core data; NOAA Mauna Loa CO2 record Gaffney, O.; Steffen, W. (2017). "The Anthropocene Equation," The Anthropocene Review (Volume 4, Issue 1, April 2017), 53-61.
- Динамика средней годовой температуры на планете
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