Правда ли, что международные корпорации занимаются "вредительством", чтобы увеличить свои доходы?

Тезисы



"Сейчас ты узнаешь, что произойдет с нами: банкиры позаботятся о том, чтобы мы остались в долгах. Фармацевтические компании позаботятся о том, чтобы мы болели, производители оружия позаботятся о том, чтобы мы вели войны".



Вердикт



Все утверждения, о которых говорится в видео, являются обобщениями конспирологических теорий. В области финансов, производства лекарственных препаратов и вооружений действительно могут появиться конфликты интересов, и поэтому требуется прозрачность, регулирование и контроль со стороны международных организаций и правительств, чтобы предотвратить злоупотребления. Заявление, что все банкиры, фармацевтические компании и производители оружия действуют так, чтобы причинить максимальный вред человечеству и увеличить свои доходы, является недоказанным и спорным. Наш вердикт – манипуляция и мистификация.



Комментарий Детектор лжи



1) "Банкиры позаботятся о том, чтобы мы остались в долгах".