Vienuoliktoko mama atviru laišku pasakė, ką mano apie pokyčius mokyklose: realybė visai kita

Dėl to šiemet mokykloms Bendruosiuose ugdymo planuose yra aprašoma, kaip įgyvendinti dabartines ir atnaujintas Bendrojo ugdymo programas. Remdamosi šiais planais, mokyklos pasirengs savo ugdymo planus. Klasėse, kurios dirbs pagal atnaujintas programas, bus siūloma ir naujų dalykų. Pavyzdžiui, III gimnazijų klasių mokiniai galės rinktis mokytis astronomijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, geografinių informacinių technologijų (GIS). Per pastarojo dalyko pamokas mokiniai mokysis praktiškai naudoti GIS technologijas, kurs skaitmeninius žemėlapius, atliks GIS analizę ir pan.

Taip pat numatyta, kad Šaulių sąjunga maždaug pusėje bendrojo ugdymo mokyklų devintokams organizuos tris privalomas praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo dienas per metus, nuo 2024 m. rudens siekiama, kad kiekvienas devintokas turėtų galimybę dalyvauti šiuose mokymuose. Pradinėse klasėse pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į du dalykus: visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų, per gamtos mokslų pamoką bus skiriamas didelis dėmesys tiriamajai veiklai. Pamokų skaičius dėl to nesikeičia: pasaulio pažinimui buvo skirtos 2 valandos, išskaidžius tiems dviem dalykams skiriama po valandą.