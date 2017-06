Greta milžiniško karinio transportinio lėktuvo A400M kitas „Airbus“ orlaivis – bepilotis sraigtasparnis – atrodo kaip žaisliukas. Nepaisant nedidelių gabaritų, šis aparatas gali iš esmės pakeisti NATO vykdomų karinių jūrų operacijų pobūdį.

Idėja sukurti tokią priemonę pirmiausia kilo Prancūzijos karinių jūrų pajėgų specialistams. Pasak konstrukcijos autorių, naujojo orlaivio funkcijos nesiskiria nuo įprasto sraigtasparnio.

Pagrindinė jo pritaikymo sritis – jūrų žvalgyba. Bepiločiu sraigtasparniu pavyks išžvalgyti tokias teritorijas, kurių negali pasiekti laivų radarai.

Be to, naujasis orlaivis, kaip ir pridera, bus papildytas tam tikromis kovinėmis funkcijomis. Vienas iš šio drono pranašumų tas, kad jis be vargo telpa net nedideliuose sargybos laivuose.

Ateityje šią „Airbus“ naujovę bus galima pritaikyti ir vykdant, pavyzdžiui, paieškos ir gelbėjimo operacijas.