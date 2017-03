DELFI TV trumposiose žiniose žiūrėkite: vienas prekybos centrų „Maxima“ savininkų buvo tapęs Vilniuje veikusių naujos kartos nusikaltėlių taikiniu – ginkluoti nusikalstamo susivienijimo nariai ilgą laiką slapta stebėjo verslininką, kol galop ketino jį pagrobti. Garsaus verslininko pagrobimas turėjo įvykti Trakų rajone.





Maskvos teismas pirmadienį skyrė 324 eurų baudą iškiliam Kremliaus kritikui Aleksejui Navalnui, sulaikytam per Maskvoje vykusį masinį protestą ir apkaltintam nesankcionuotos akcijos organizavimu. Jam taip pat skirta 15 parų administracinio arešto už nepaklusimą policijai. A. Navalnas, paskelbęs sieksiantis prezidento posto per ateinančiais metais vyksiančius rinkimus, buvo tarp maždaug 500 asmenų, sulaikytų policijos Maskvoje per masines eitynes – vieną didžiausių nesankcionuotų demonstracijų per kelerius pastaruosius metus, kurioje dalyvavo 7–8 tūkst. žmonių.