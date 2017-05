Mažiausiai 19 žmonių žuvo per tragišką teroro išpuolį Mančesterio koncertų salėje atlikėjos Ariana Grande koncerto metu. Sprogimas nugriaudėjo maždaug 22:35 vietos. Tikslios sprogimo detalės kol kas neaiškios. Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May sakė, kad „jos mintys yra su nukentėjusiais per šį siaubingą teroro aktą“.

Sužeistųjų skaičius išaugo iki 59.

Liudininkai praneša, kad per ataką galėjo būti detonuoti du sprogmenys, nors kol kas patvirtintas tik vienas sprogimas. Netrukus po sprogimo policija aptiko dar vieną įtartiną paketą ir jį detonavo, tačiau paaiškėjo, jog tai nebuvo sprogmuo.

Atlikėja per išpuolį nenukentėjo, tai po išpuolio pranešė jos atstovai.