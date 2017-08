Dideliu greičiu lėkęs motociklas, kuriuo važiavo keturi žmonės, rėžėsi į automobilį, sprogo ir apsipylė liepsnomis. Incidentas įvyko savaitgalį Kinijos pietvakarinėje Čongčingo savivaldybėje.

Po susidūrimo keturi motociklu važiavę žmonės atsidūrė ant grindinio, jie patyrė įvairaus sunkumo traumų. Motociklas sprogo praktiškai vos tik atsidūręs po automobilio ratais.

Automobilio vairuotojas ir keleivis po sprogimo skubiai iššoko iš transporto priemonės. Gaisrą pastebėjo pro šalį važiavęs vietos gyventojas, jis padėjo numaldyti liepsnas.

Po dešimties minučių į nelaimės vietą atvyko ugniagesiai ir medikai. Keturi sužeistieji išgabenti į ligoninę. Tai, kas liko iš degančio motociklo, užgesino atskubėję ugniagesiai.

Pirminio tyrimo metu nustatyta, kad abi į avariją patekusios transporto priemonės pažeidė kelių eismų taisykles, sako policijos pareigūnas Zhao Aihua.

Policininko teigimu, motociklo vairuotojas neturi vairuotojo pažymėjimo, be to, jis vairavo apsvaigęs nuo alkoholio. Maža to, motociklu važiavo daugiau žmonių nei leidžiama ir nė vienas neturėjo apsauginio šalmo.