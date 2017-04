Afganistane numesta didžiausia JAV kariuomenės turima nebranduolinė bomba smogė džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) gilių tunelių kompleksui ir užmušė mažiausiai 36 kovotojus, penktadienį pranešė afganų pareigūnai.

Pasak jų, per šį smūgį jokie civiliai nenukentėjo.

Bomba „GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast“ (MOAB), dar žinoma kaip „Visų bombų motina“ (Mother Of All Bombs) ketvirtadienį smogė IS stovyklai Ačino rajone rytinėje Nangarharo provincijoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad ši misija buvo „labai, labai sėkminga“.

Afganistano prezidentūra nurodė, kad buvo imtasi atsargumo priemonių, kad per antskrydį nenukentėtų civiliai.

Didžiulės bombos, numestos iš karinio transporto lėktuvo MC-130, sprogimo galia prilygsta 11 tonų trotilo. Šis ginklas buvo sukurtas daugiausiai kaip priemonė priešams įbauginti ir didelėms teritorijoms išvalyti.