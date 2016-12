Italijos policijos penktadienį Milane nušautas vyras įvykdė kruviną ataką Berlyno kalėdinėje mugėje, paskelbė „Islamo valstybė“ (IS). „Berlyno atakos vykdytojas Milane įvykdė naują išpuolį prieš Italijos policijos patrulį ir per susišaudymą žuvo“, – pranešė su IS susijusi naujienų agentūra „Amaq“, paminėdama incidentą, per kurį italų policininkai nušovė Anisą Amri – pagrindinį Berlyno atakos įtariamąjį.

Internete taip pat paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame A. Amri skelbia savo ištikimybę „Islamo valstybei“.