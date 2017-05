Alpinistas iš Ispanijos Kilianas Jornetas po 26 valandas trukusio kopimo sekmadienio naktį pasiekė aukščiausio pasaulyje kalno – Everesto – viršukalnę. K. Jornetas, kuris į Everestą pirmą kartą bandė kopti 2016 metų rugsėjį, tikslą 8848 metrų aukštyje pasiekė kopdamas šiaurine puse.

Kopimas be sustojimo iš bazės sudarė 5100 metrų. Be to, alpinistas neturėjo bei deguonies balionų, nei saugos lynų.