1989 m. griuvus Berlyno sienai, pasaulyje buvo likę vos 15 ribas nustatančių sienų visame pasaulyje. Dabar jų yra net 70.

Praėjo dešimt metų po priimto apsauginės tvoros akto, kuriuo JAV Vidaus saugumo departamentui suteiktas leidimas už 1,2 mlrd. JAV dolerių (1,14 mlrd. eurų) pastatyti 1127 kilometrų ilgio tvorą palei JAV ir Meksikos pasienį.

Pakalbinome Reece‘ą Jonesą, knygos „Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel“ autorių, siekdami suprasti, kodėl šalys visame pasaulyje vis daugiau investuoja į tokius barjerus.

Havajų universiteto geografijos profesorius R. Jonesas tyrinėja tokio pobūdžio statinius pastaruosius 15 metų. Vienos iš jų daugeliui puikiai žinomos (pavyzdžiui, JAV ir Meksiką skirianti tvora), kitos – žinomos kur kas mažiau (pavyzdžiui, siena tarp Rusijos ir Norvegijos).

„Istoriškai sienoms tekdavo svarbus karinės apsaugos vaidmuo. Mūsų dienomis Jungtinės Valstijos nerimauja dėl į JAV plūstančių meksikiečių. Taigi ši siena – tai savotiškas simbolis, patvirtinantis, kad vyriausybė ką nors daro.“ - valstybes skiriančių sienų reikšmingumą aiškino R. Jonesas.

„Frontline Insight“ – naujos televizijai skirtos serijos, sukurtos „Thomson Reuters Foundation“, kuriose dalyviai iš Londone įsikūrusio klubo „Frontline Club“ dalinasi nuomonėmis dėl aktualių ir įdomių temų.