Balandžio 12 dieną sumontuota paskutinė būsimo tilto virš Kinijos Junanio provincijoje tekančios Džinšos upės plieno konstrukcijos dalis. Tai reiškia, kad jau labai greitai prasidės 385,5 metrų ilgio tilto statybos darbai.

Šis naujas tiltas pakeis nesaugų kabamąjį lynų tiltą per upę, esantį tos pačios provincijos Žaotongo mieste.

Skelbiama, kad naujas tiltas bus 385,5 metrų ilgio, devynių metrų pločio, virš upės jis bus pakilęs 200 metrų.

Tilto statybos darbus apsunkina tai, kad į statybų vietą labai sunku patekti, kyla problemų gabenant reikiamą įrangą, mašinas bei statybines medžiagas.

Tikimasi, kad pagrindinė tilto dalis bus baigta per metus. Maža to, kai tik tiltas bus baigtas, bus nutiestas ir naujas per kalnus vedantis kelias. Taigi vaikai, einantys į mokyklą, neberizikuos gyvybėmis ir nebebus verčiami rinktis pavojingą kalnų taką.