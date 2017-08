Mėnesio orai: žada dvi karščio bangas

Kaip ir buvo prognozuota dar liepos pradžioje didesnė karščio banga mus pasiekti turėjo būtent liepos pabaigoje, tad paskutinės antrojo vasaros mėnesio dienos jau buvo vasariškai šiltos ir ši šiluma nesitrauks prasidėjus rugpjūčiui.

Daugelis lietuvių paskutinio vasaros mėnesio laukė kaip išganymo, nes liepa nuvylė lietingais ir vidutiniškai šiltais orais. Tad būtent šiomis dienomis, karščio mėgėjai džiūgauja, nes šalyje įsivyravo kuo tikriausia vasara.

Remiantis dabartiniais duomenimis, šalyje kaitra išsilaikys iki savaitgalio, šiuo laikotarpiu ramesnę dieną keis audringesnė: dažnai nušniokš liūtys, griaudės perkūnija. Artimiausiomis dienomis bus netoli 30 laipsnių karščio. Savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje karštis atslūgs, orai bus ramesni, protarpiais palis, gaivins gūsingas vakarinių krypčių vėjas.

Tikėtina, kad dar kartą karštis į šalį plūstelės kitos savaitės viduryje, tačiau jį gana greitai nugesins gausūs krituliai – galimi audringi orai. Po to šalyje įsivyraus lietuviškai vasarai būdinga šiluma, dažniau palis.

Maždaug apie mėnesio vidurį termometrų stulpeliai gali vėl šoktelėti aukščiau, tačiau šiltesni orai neužsibus, juos keis gaivesnis, lietingesnis periodas. Antroje mėnesio pusėje dar kartą galime sulaukti temperatūros šuolių, tačiau jie bus trumpi. Visgi nepamirškime, kad jau artėsime link rudens.

Apskritai, tiek vidutinė rugpjūčio temperatūra, tiek kritulių kiekis prognozuojami artimi mūsų klimato normai. Tad panašu, kad karščiausia bus mėnesio pradžia, vėliau šiltesnius periodus keis gaivesni ir drėgnesni.

Prognozė parengta remiantis gismeteo.lt duomenimis.

Ateina audros

Trečiadienį daug kur Lietuvoje gali kilti labai smarki audra, įspėja Hidreometeorologijos tarnyba.

Trečiadienio naktį daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, griaudės perkūnija, kai kur galima kruša. Pūs pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų vėjas, kurio greitis sieks 6–11 metrų per sekundę, o per perkūniją vietomis gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę.

Ketvirtadienį karštis nebus toks intensyvus, vyraus sausesni orai. Vilniaus ir Kauno apylinkėse numatomas mažas debesuotumas. Naktį bus apie 15–18, dieną apie 23–24 laipsnius šilumos. Šiauliuose pirma paros pusė bus giedra, temperatūra sieks 14–18 laipsnių. Įdienojus išaugs debesuotumas, oras šils iki 22–23 laipsnių. Pajūryje naktis bus giedra, termometrai fiksuos 17 laipsnių. Dieną negausiai palis, temperatūra kils iki 21 laipsnio.

Penktadienį užlies dar viena lietaus banga, pūs gūsingas pietinių krypčių vėjas. Vilniuje ir Kaune dangumi plauks debesys. Naktį be lietaus, temperatūra sieks 18–20 laipsnių. Dienos metu pasipils krituliai, perkūnija, oras įkais iki 25 laipsnių. Šiauliuose vyraus nepastovus debesuotumas, gausesni krituliai prognozuojami antroje dienos pusėje. Naktį bus apie 18, dieną apie 23 laipsnius šilumos. Pajūryje dangus bus apniukęs, dažnai lynos. Temperatūra svyruos tarp 19–21 laipsnio.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, savaitgalį išsilaikys gūsingas vakarų, pietvakarių krypties vėjas. Temperatūra keletu laipsnių bus mažesnė. Šeštadienį daug kur trumpai palis, o sekmadienį, tikėtina, orai bus sausesni.