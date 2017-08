Keikiantys kainas Palangoje tiesiog dar nebuvo Neringoje

Keikiantieji paslaugų ir patiekalų kainas Palangoje šią vasarą dar nebuvo Neringoje. Atostogos Kuršių nerijoje tampa vis brangesnės. Ilgainiui poilsis šiame kurorte gali tapti išimtinai turtingųjų privilegija.

Pradėkime nuo kelionės į Kuršių neriją kainos. Keturių asmenų šeimai ji kainuotų 33,45 euro! Neskaičiuojant degalų.

Persikelti keltu lengvuoju automobiliu per marias kainuoja 11,05 euro, keleiviui 0,8 euro. Keturių asmenų šeimai 13,45 euro, nes vairuotojui pirkti bilieto nereikia.

20 eurų už įvažiavimą į Neringos savivaldybės administruojamą Kuršių nerijos nacionalinio parko reikia sumokėti Alksnynės poste.

„Alksnynėje renkamos rinkliavos tikslas ir yra, kad poilsiautojai rinktųsi alternatyvias automobiliui transporto priemones. Galima atvažiuoti autobusu, galima atplaukti „Smiltynės perkėlos“ vandens autobusu, galima rinktis „Lietuvos geležinkelių“ siūlomą paslaugą traukiniu ir autobusu. Išeičių galima rasti“, - DELFI tvirtino Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Kelionės į Nidą kaina

Gerai. Paskaičiuokime. Tiesioginio reiso autobusu iš Vilniaus į Nidą nėra. Galima važiuoti maršrutu Vilnius-Klaipėda. Išvažiuoti iš sostinės 23 val., uostamiestyje būti 3 val. 50 minučių, kažkaip nueiti iš autobusų stoties iki perkėlos, ilgiau nei dvi valandas laukti pirmojo kelto per marias, paskui persėsti į autobusą Smiltynėje. Nidoje būtume 8 valandą ryto. Ar kas nors ryžtųsi tokiai kančiai?

AB „Lietuvos geležinkeliai“ šiemet pasiūlė traukiniu važiuoti iki Klaipėdos, o iš jos Nidą pasiekti autobusu. Važiuojant į vieną pusę bilietas kainuoja 22,3 euro antrąja klase, o norintiems važiuoti pirmąja klase – 26 eurus. Keturių asmenų šeimai tokia kelionė kainuotų nuo 85,2 iki 104 eurų.

Galima važiuoti automobiliu iki Klaipėdos, patiems persikelti keltu ir į Nidą važiuoti autobusu. Keturių asmenų šeimai autobusu iš Smiltynės kelionė kainuos 13,6 eurų. Tačiau kur palikti automobilį? Visos aikštelės Klaipėdos miesto centre apmokestintos. Artimiausia jų – Pilies gatvėje greta piliavietės. Kita vertus, ar klaipėdiečiai gali garantuoti, kad savaitei šioje vietoje paliktas automobilis po savaitės tebestovės toje pačioje vietoje nesugadintas?

Todėl nebenuostabu, kad vis daugiau apsukriųjų stengiasi deklaruoti gyvenamąją vietą kurioje nors Neringos gyvenviečių. Šių metų birželio 1-osios duomenimis, nuolatinę gyvenamąją vietą Neringoje yra deklaravę 4734 piliečių, nors nuolat pusiasalyje gyvena apie 2000 gyventojų.

Sugadino sunkvežimiai?

Į Nidą nuosavu automobiliu iš Šiaulių atvažiavęs Redas nesikrimto, kad teko sumokėti 20 eurų už įvažiavimą į Kuršių neriją. Jį kur kas labiau papiktino nepatenkinama kelio dangos būklė.

„Suprantu, kad Kuršių nerijoje norima riboti automobilių skaičių. Bet jei jau sumoku už įvažiavimą, tai norėčiau, kad ir kelio kokybė būtų gera. Šiuo metu rekonstruota tik viena atkarpa beveik nuo Pervalkos iki Nidos. O kitose atkarpose asfalto kokybė apgailėtina. Kai kur dangą iškilnojusios medžių šaknys, kitose vietose jį taip įdubusi, kad galima net sugadinti automobilį. Mano manymu, taip neturėtų būti“, - piktinosi šiaulietis.

Neringos savivaldybės meras atrėžia, kad taip padaryta specialiai, kad vasarotojai rinktųsi alternatyvias transporto priemones. Tačiau iškart suskumba teisintis. „Juokauju, žinoma. Kelio Smiltynė-Pervalka būklė tikrai nepatenkinama. Buvo padaryta didelė klaida, kad pirmiausia pradėta kelio ties Nida rekonstrukcija. Iš kelto į statybvietę ir atgal važiuodami sunkiasvoriai sunkvežimiai su žvyru, skalda ir asfaltu tiesiog sunaikino kelio dangą. Nepamirškime, kad ten ir pagrindų beveik nėra, asfaltas paklotas beveik tiesiai ant smėli“, - aiškino D. Jasaitis.

Jis informavo, kad jau baigiamas kelio nuo Smiltynės techninis projektas, kurio pabaiga numatoma rudenį. Tačiau kada prasidės realūs rekonstravimo darbai, neaišku.

Rūkytų žuvų kainos - kosminės

Atvykus į Nidą ir pasidairius iškart pastebi tam tikrų paslaugų kainas, kurios yra išties aukštesnės nei toje pačioje Palangoje. Elektrinių paspirtukų nuoma – 20 eurų už valandą (Palangoje – 15 eurų), dviratį valandai galima išsinuomoti už 3 eurus (Palangoje – 2).

Tačiau labiausiai glumina rūkytų žuvų kainos. Kavinėje prie pat marių rūkyti karšiai kainuoja nuo 4 iki 9 eurų, ešeriai – 5 eurai, o unguriai – 50 eurų.

Kioske greta autobusų stoties karšių kainos panašios, tik unguriai pigesni – nuo 36 iki 45 eurų.

Tiek kainuoja žuvys ne kokiame nors žemyno didmiestyje, o senas tradicijas turinčiame žvejų kaime prie pat Kuršių marių!

Greta prekybos centro parduodamos braškės iš Agluonėnų kainuoja nuo 3 iki 4 eurų. Už pusę kilogramo.

Todėl paskui jau nebestebina eilės prekybos centre ir marių pakrantėje atsivežtą ar čia pat nusipirktą sumuštinį kramsnojantys vasarotojai. Pietauti vietos kavinėse jiems per brangu.

Kaina už kokybę ar atstumą?

Neringos privataus verslo atstovė Irma Baltrušaitienė pripažino, kad Neringoje kainos išties aukštos. Tai esą lemia didesni logistiniai kaštai. Tuo pačiu ji akcentavo ir aukštesnę kokybę. „Sutinku, kainos labai aukštos. Kai kurias net sunku komentuoti. Bet pirmiausia išsiaiškinkime, ar tie unguriai, kuriuos parduoda Palangiškiai, yra sugauti Kuršių ar mariose, ar atvežti iš Danijos? Taip pat atkreipkime dėmesį, ar jie tikrai rūkyti, ar tik išmirkyti dūmų skonio tirpale ir paskui tik trumpai palaikyti dūmuose?“ – klausė nidiškė.

Anot jos, Nidoje yra tik dvi vietos, kur yra tikrai rūkomos žuvys. Nepaisant aukštos kainos, visos jos išperkamos. „Sekmadienį reikia labai gerai paieškoti. Paprastai tokiu metu rūkytų nelieka. Reiškia, visos žuvys, kad ir kokios jos būtų brangios, išperkamos. Klientai vertina kokybę“, - pastebėjo I. Baltrušaitienė.

Ji taip pat paaiškino, kad kainą nemaža dalimi lemia ir kelionės kaštai. Esą net ir tiems patiems dviračius nuomojantiems verslininkams remontuoti juos reikia į Klaipėdą, iki kurios dukart ilgesnis atstumas nei nuo Palangos. Be to, tenka gaišti persikeliant keltu per marias. „Nors neringiškiai ir perkeliami be eilės, tačiau kartais ir be eilės tenka palaukti eilėje. Ne visuomet į pirmą keltą suspėji“, - sakė I. Baltrušaitienė.

Viena kaina – daugiau paslagų

Komentuodama apgyvendinimo kainas Nidoje verslininkė pabrėžė, kad šiame sektoriuje lubų nėra, tačiau nakvynę gali rasti ir mažiausią atostogų biudžetą suplanavę poilsiautojai.

„Galiu garantuoti, kad apgyvendinimo kainos tikrai šiemet nėra aukštesnės nei pernai. O kai kur net ir nukritusios, arba už tą pačią kainą verslininkai siūlo daugiau paslaugų. Daugiabučiuose esančiuose trijų kambarių butuose atskirą kambarį su bendrais patogumais galima tikrai išsinuomoti už 5-7 eurus asmeniui. 10 eurų tikrai niekas neprašo. Tik atsiminkime, kad ir virtuve, ir tualetu teks dalintis su kaimynais“, - perspėjo verslininkė.

Ji taip pat sakė, kad Nidoje galima išsinuomoti ir dviejų-trijų kambarių apartamentus, kurie kainuoja ir 100, ir 200, ir daugiau eurų. „Nelygu, ko klienai ieško. Tačiau priminsiu, kad į tą kainą įskaičiuoti ir dviračiai, ir net vienas kitas pasiplaukiojimas laivu po marias“, - Neringos verslo subtilybes atskleidė verslininkė.

Komentuodama kelio Neringoje būklę verslininkė priminė, kad jis priklauso ne Neringos savivaldybei, o valstybei. „Jei pati Neringos savivaldybė galėtų išduoti sau leidimą remontui, keliai būtų kaip stiklas. Tačiau yra kaip yra. Teks pakentėti ir palaukti, kol tas kelias bus rekonstruotas“, - ramino nidiškė.