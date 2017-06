Ieško ne paguodos, o darbo: pagalbos šauksmas drebina feisbuką

20-metis vaikinas pasiskelbė šiuo metu ieškantis darbo pajūryje – Palangoje arba Šventojoje. Tiesa, yra viena smulkmena – jo ūgis siekia vos 1,3 metro.

Pagalbos kreipėsi viešai

„Sveiki, ieškau darbo Palangoje ar Šventojoje. Man 20 metų. Virėju ar barmenu būti nesiūlykit, nes, tiesiai šviesiai, sunkiai vaikštau. Esu sąžiningas, punktualus, mėgstantis bendrauti – liūdna nebus. Turiu B vairavimo kategoriją ir savo automobilį, jei reikėtų. Su dviračiu drąsiai galiu važinėti. Galiu ir be apgyvendinimo“, – feisbuke rašė vaikinas.

DELFI paklaustas, kaip kilo mintis pagalbos kreiptis viešai, L. Balsys neslėpė, kad šį įrašą parašė spontaniškai.

„Gyvenau Šiauliuose, baigiau mokslus. Nuvažiavome su draugais į pajūrį, visai patiko – žmonės draugiški, veiklos daugiau nei Šiauliuose, tad sumaniau prasiblaškyti ir pakeisti gyvenamąją vietą. Su draugu nusprendėme, kad pabandysime bent vasarą padirbėti, o po vasaros žiūrėsime, gal rimčiau kažkokių darbų pradėsime ieškoti“, – aiškino vaikinas.

Lukas Balsys © Asmeninio albumo (facebook nuotr.)

Domisi sportu, turi elektriko specialybę

Šiauliuose jis pasakojo baigęs profesinę mokyklą ir įgijęs elektriko specialybę.

„Baigiau 10 klasių ir supratau, kad reikia kokią profesiją įgyti. Ilgai negalvojau, kokius mokslus rinktis. Apie elektrą lyg ir supratau, abu dėdės kaip tik tuo metu statėsi namą, padėjau išvedžioti laidus, lankiau elektrikų būrelį, tad nusprendžiau, kad pabandysiu“, – kaip pasirinko būtent tokius mokslus, sakė L. Balsys.

Tiesa, prieš maždaug ketverius metus jo dėmesį patraukė visai kita interesų sritis – sportas.

„Prieš kelerius metus lankiau lengvąją atletiką, tačiau paskui pastebėjom, kad gerai man sekasi su štangomis. Susiradau kitą trenerį asmeninį, kuris treniravo tik mane, nuvažiavome į vienas varžybas, pavyko puikiai, todėl pradėjau daugiau jų dalyvauti“, – pasakojo pašnekovas.

Spaudžia 115 kilogramų

Paklaustas, kokių sportinių rezultatų pavyko pasiekti, L. Balsys šyptelėjo, kad, kur tik nuvažiuoja, ten ir užsikabina pirmosios vietos medalį, esą tik per paskutiniąsias varžybas tapo vicečempionu.

„Jei štangos spaudimas, tai vien pirmos vietos būdavo. Spaudžiu 115 kilogramų“, – pasigyrė vaikinas.

Tiesa, vasara – poilsio nuo varžybų metas, todėl jis ir ieško kitos veiklos.

„Vasarą varžybų nėra, be to, per metus pavargsti, tad nusprendžiau šiek tiek pailsėti nuo treniruočių. Būdavo tik mokykla, treniruotės, dar nueini į kokius masažus ir žiūri, kad laiko nebėra kažką nuveikti“, – aiškino L. Balsys.

Jau sulaukė kelių pasiūlymų

3 mėnesius jis atliko ir praktiką Šiaulių socialinėje įmonėje „Hestas“, kuri užsiima lempų susirinkimu.

„Dabar tiktų viskas, kad tik vaikščioti daug nereikėtų. Su dviračiu galiu važinėti, teises turiu. Per dieną, kai įdėjau skelbimą, rašė 2-3 žmonės, bet jie neįsiskaitė iki galo ir pasiūlė dirbti sandėlyje (bet irgi vaikščioti daug reikėtų), lauko prekyboje, čeburekus pardavinėti“, – pasakojo L. Balsys.

Vaikščioti, tikino vaikinas, jam sunku dėl patirtų traumų – mėgdavo ekstremaliai važinėti dviračiu, tad jų neišvengė.

„Būdavo, kad per priekį nuolat persiverčiu ir grįžtu kruvinas namo. Nutiko taip, kad stuburo slanksteliuose, kur susiaurėjimas, užspaudė nervus. Kiti sako, kad tai yra įgimta – augi ir susitraukia“, – atvirai pasakojo vaikinas, prisipažinęs ir apie stuburo išvaržą.

Išsiskiria ūgiu

Antrąją skausmo kojose priežastį, įtaria L. Balsys, gydytojai nurodo, nes į akis iš karto krinta jo ūgis – vos 1,3 metro.

„Kai tik gimiau, pasakė, kad turiu ligą. Kaip ji vadinasi, dabar tiksliai nepasakysiu, bet nuo pat gimimo. Niekada su sunkumais dėl to nesusidurdavau, pats stengdavausi viską susitvarkyti. Aišku, yra buvę nutikimų, kai lipdavau ir krisdavau, reikėdavo kažką pasiekti... Bet į visokias pastabas stengdavausi nekreipti dėmesio – eini ir viskas“, – apie kasdienybę pasakojo jis.

Daugiau jo šeimoje nėra mažesnio ūgio žmonių, jis toks – vienintelis.

„Kai laikiau vairavimo teises, buvo kiek sunkumų, nes pats žiūrėjau, reikėjo, kad automobilis būtų tam pritaikytas“, – pripažino L. Balsys.

Paklaustas apie ateities planus jis prasitarė svarstantis baigti trenerio kursus, traukia esą ir automobiliai.

„Tačiau dabar svarbiausia susirasti darbą vasarai“, – patikino jis.