Rektoriai su švietimo ministre aptars universitetų pertvarką

Lietuvos universitetų rektoriai penktadienį į rektorių konferencijos posėdį kviečia švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, su ja aptars planuojamą aukštųjų mokyklų pertvarką.

Kaip BNS sakė Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidentas VDU rektorius Juozas Augutis, su ministre susitikti rektoriai norėjo dar iki Vyriausybėje priimant aukštųjų mokyklų pertvarkos planą.

„Mes kvietėme ją ir siūlėme nedaryti dar to žingsnio – nepriimti Vyriausybėje, o pirma pasvarstyti LURK. Tai taip jau išėjo, kad nepaklausė mūsų“, – BNS sakė rektorius.

Vyriausybė šį trečiadienį pritarė mokslo ir studijų institucijų pertvarkos planui ir teikia jį svarstyti Seimui.

Pagal šį planą Vilniuje ir Kaune veiktų po plačios aprėpties universitetą, du technologijų universitetai būtų Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaip specializuotos akademijos galėtų veikti Kaune esantis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, dabar veikiančių menų akademijų – Vilniaus dailės akademijos bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos – junginys.

Lietuvos edukologijos universitetas, pagal Vyriausybės parengtą projektą, turėtų būti jungiamas prie kuriamo naujo Kauno universiteto, Mykolo Romerio ir Šiaulių universitetai – prie Vilniaus universiteto.

Dalies aukštųjų mokyklų vadovai šiems siūlymams nepritaria, rektoriai jau anksčiau yra išsakę kritikos, kad pertvarkos planą rengusi darbo grupė su jais nebendradarbiavo.

J.Augutis taip pat sako penktadienį siūlysiantis universitetams savarankiškai susimažinti studijų programų skaičių.

„Bus iš mano pusės siūlymas universitetams patiems imtis mažinti programų skaičių: jeigu planuojama jungimų būdais sumažinti per pusę, tai lygiai taip pat galima sumažinti per porą metų be jokių didelių jungimųsi, pačių universitetų“, – sakė rektorių konferencijos vadovas.

Trečiadienį prieš Vyriausybėje vykusį posėdį dėl universitetų pertvarkos premjeras Saulius Skvernelis susitiko su keturių universitetų rektoriais. Priėmimo pas premjerą pasiprašė Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriai, subūrę neformalią Universitetų pažangos konferenciją.

Jie išsakė siūlymą, kad universitetų jungimas galėtų vykti rengiant konkursus, tokiam siūlymui pritarė ir švietimo ir mokslo ministrė.