S. Gentvilas. „Oskaras“ – už geriausią mokesčių serialo režisūrą

Įsivaizduokite, raudonas kilimas, pasipuošę žiūrovai ir salėje skelbiama: „Oskaras“ už geriausią mokesčių serialą atitenka… valstiečių-žaliųjų Vyriausybei.

Apdovanojimų pranešėjas atsikrenkščia, salėje šurmulys, kol apverčiamas vokas su laureatų vardais ir patikslinama: ne „Oskaras“, o „Avietė“. Beje, aviečių, skiriamų už blogiausius metų darbus, dykai irgi niekas nedalina. Tad jei Vyriausybė savo programos priemonių planą toliau rengs dirbdama su „projektų projekto“ lygio režisieriais, avietės dėžutėje gali atsirasti ir kitokio kvapo „gėrybė“...

Rimtai – ši Vyriausybė atkakliai ir sistemiškai kartoja socdemų Vyriausybės klaidas. Jeigu griebi neizoliuotą laidą, nupurto elektra. Jeigu ant stalo dedi nesukramtytą idėją ar Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, tada lieka kaltinti tik „priešiškai nusiteikusią“ žiniasklaidą ir visuomenę…

Kas gi juos „nuteikė“? Dar kartą apie TUOS mokesčius. Pradedant nuo „solidarumo“ (progresinių mokesčių idėjos). Net buvęs premjeras, socialdemokratų vedlys A. Butkevičius buvo viešai pareiškęs, kad progresinių mokesčių Lietuvoje nebus ir būti negali, nes tiesiog nėra viduriniosios klasės. Kitaip tariant – nėra ką apmokestinti.

Ar žalieji valstiečiai tikrai apmokestins visus vos daugiau nei vidutiniškai uždirbančius žmones, kurie ir taip velka didžiausią mokesčių akmenį? Jei nenori gauti „prizo“ – neapmokestins.

Kitas dalykas – TAS dyzelinių automobilių mokestis. Galima spėti, kad šios idėjos autorius – valstiečių-žaliųjų partijos ir frakcijos vadovas R. Karbauskis, važinėjantis nauju BENZININIU 420 arklio galių, 16-20 litrų 100-tui kilometrų „suvalgančiu“ amerikietišku visureigiu „Cadillac Escalade“. Ar žalieji valstiečiai tikrai apmokestins 7 iš dešimties Lietuvos vairuotojų? Jei nenori gauti „prizo“ – aišku, neapmokestins.

Liberalai Seime jau anksčiau atlaikė ne vieną ir ne du bandymus pagal nuotaiką ką nors apmokestinti.

Vis dėlto kyla klausimas – kodėl kaskart labiausiai norima apmokestinti tuos, kurie legaliai dirba ir užsidirba, suneša didžiausią dalį mokesčių valstybei, o greta to – dar išlaiko savo šeimą, veda vaikus į darželį, moka paskolas už būstą? Kodėl nekalbama apie tuos ūkininkus, valstiečius, kurie uždirba šimtus tūkstančių ar milijonus, bet nuo pajamų valstybei atseikėja vos pusantro procento?

Liberalai ne kartą sakė ir gali tik pakartoti: pirmiausia būtina mažinti mokesčius visiems dirbantiems. Dėl to Seime teikėme ir vėl stumsime į darbotvarkę įstatymų pataisas, kad nebūtų apmokestinamos viso minimalaus mėnesio atlygio dydžio žmonių pajamos. Kad būtų grįžta prie realių, ne kosminių „Sodros“ lubų įvedimo ir palaipsniui mažinamos įmokos „Sodrai“.

Kad į naujų darbo vietų kūrimą verslo nukreipiamas pelnas nebebūtų apmokestinamas ir įsigaliotų nulinis tarifas. Prie šių prioritetų ir darbų Vyriausybė privalo grįžti.

Neįtikėtina, kad apie naujų darbo vietų kūrimą Vyriausybės parengtame ir viešumoje išnarstytame priemonių plane beveik išvis nebuvo užsiminta. Tik įrašyti pliki skaičiai su tikslu, kad nuo 2016 iki 2020 metų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų skaičius išaugtų 274 (nuo 4226 iki 4500). Įsidėmėkite: 274 per 4 metus, t.y. 68 naujos darbo vietos per metus ir 5,7 naujos darbo vietos per mėnesį. Tai bent ambicija!

Reikia baigti šituos kvailai režisuotus serialus. Premjeras, finansų ir kiti šios Vyriausybės ministrai turi atnešti savo pasiūlymus, įvardinti labai konkrečius darbus ir už juos prisiimti visišką atsakomybę.

P.S. Iš gausaus Vyriausybės programos priemonių plano meniu liberalai tvirtai palaikys dvigubos pilietybės ir internetinio balsavimo idėjas. Linkime, kad tai kuo greičiau būtų paversta tikrove.