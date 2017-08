L. Kasčiūnas. Mūsų šeima jau suskaičiavo, kuo jai baigsis mokesčių reforma

Dabartinė mūsų situacija:

Vaiko pinigai – 4 vaikai (nuo 2 m. iki 18 m.) po 15 eurų = 60 eurų;

PNPD - 200 eurų*0,15*4 = 120 eurų

Šiandien bendra valstybės parama mūsų šeimai sudaro - 180 eurų

Įgyvendinus S.Skvernelio Vyriausybės siūlymus:

Vaiko pinigai - 4 vaikai (nuo 2 m iki 18 m.) * 30 eurų + 4*15,2 eurų (kaip daugiavaikės šeimos priedas) = 180 eurų

Bendra valstybės parama po S.Skvernelio reformų sudarytų tuos pačius 180 eurų.

Pastebėjome, kad tokį patį finansinį efektą, kurį sukeltų planuojama Vyriausybės pertvarka, patirtume ne tik mes, bet ir visos šeimos, kurių darbo užmokestis per mėnesį sudaro 1100 eurų „ant popieriaus“ (tarkime, kai vienas sutuoktinis uždirba 500, o kitas – 600 “ant popieriaus”) ir daugiau. Ši kartelė reiškia, kad kalbame apie labai vidutines pajamas gaunančias šeimas.

Deja, bet išvados yra tokios: pirma, vidutines pajamas gaunančioms daugiavaikėms šeimoms - efektas nulinis, antra, skatinama priklausomybė nuo išmokų, o ne motyvacija dirbančioms šeimoms auginti vaikus.

Su kolegomis Žygimantu Pavilioniu, Pauliumi Saudargu, Agne Bilotaite ir Audroniumi Ažubaliu esame pasiūlę kitokį kelią - padidinti šiuo metu taikomą papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį nuo 200 eurų iki 300 eurų už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką. Taip padidinus PNPD, šeimų, auginančių du vaikus, pajamos "į rankas" padidėtų iki 15 eurų per mėnesį (arba 180 eurų per metus), tris vaikus - iki 30 eurų per mėnesį (arba 360 eurų per metus).

Mūsų siūlymo įgyvendinimas keturių vaikų vidutines pajamas gaunančiai šeimai reikštų tokį efektą:

Vaiko pinigai – 4 vaikai (nuo 2 m. iki 18 m.) po 15 eurų = 60 eurų

PNPD - 200*0.15+300 eurų*0,15*3 = 165 eurai

Bendra valstybės parama tokiu atveju sudarytų 225 eurus

Nors Seimas po pateikimo pritarė mūsų pasiūlymui, tačiau finansų ministerija paskelbė nepritarianti šioms idėjoms. Taip išsiųstas aiškus signalas, kad dirbančių šeimų, besiformuojančios vidurinės klasės ši Vyriausybė neruošia remti. O juk būtent vidurinė klasė – valstybės stuburas.