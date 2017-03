L. Jonauskas. #TINKLAMS-NE

Per neeilinį Miškininkų sąjungos suvažiavimą Raudondvaryje karo kirvį iškasusią rezoliuciją priėmę miškininkai teigė nematę kitos išeities – esą skubotai priimamos reformos kontekste akivaizdu, kad jų nuomonė jau neberūpi, nes yra „kita nuomonė“.

Kodėl Lietuva negali būti tiesiog normali, demokratinė, gerovės valstybė su sveika visuomene bei niekur emigruoti neketinančiais, oriais piliečiais? Juk norėtųsi gyventi valstybėje, kurioje vienas kitam padėdami, galėtume kurti puikius dalykus ir stabiliai judėti į priekį, be pykčio, be išankstinių nuomonių ir patyčių, be, atrodytų, tyčia provokuojamo streso?