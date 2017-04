G. Markovičienė. Emigruokite, politikams tai nerūpi

Statistikos departamentui paskelbus, kad pernai Tėvynę paliko apie 50 tūkst. tautiečių, Seimas jau nebegalėjo nereaguoti į emigracijos problemą. Šiuo klausimu Seime net buvo surengta kelių valandų trukmės diskusija. Deja, ji virto farsu.

Į diskusiją buvo sukviesti žinomi migracijos ekspertai, savo samprotavimus dėstė frakcijų seniūnai, tačiau plenarinių posėdžių salė buvo pustuštė. Kalbą pasakęs premjeras Saulius Skvernelis rado svarbesnių reikalų nei išklausyti kitas nuomones, kaip stabdyti emigraciją, "valstiečių" seniūnui Ramūnui Karbauskiui irgi diskusijos greitai pabodo. Buvo aiškiai parodyta, koks "svarbus" Seimui, o ypač valdantiesiems, yra šis reikalas.

Kad parlamentarams, o ypač "valstiečiams", emigracijos stabdymas yra toli gražu ne pirmaeilis prioritetas, rodo elementarus faktas. Niekam ne paslaptis, kad po Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją formuojančios partijos pirmininkas su kandidatu į premjero postą visada suderina pozicijas svarbiausiais klausimais. R.Karbauskis įsitikinęs, kad emigracijos stabdymo klausimu būtina pasirašyti nacionalinį susitarimą, o S.Skvernelis dabar aiškina, kad jis visiškai nereikalingas, nes susitarimai pas mus neveikia. Reiškia, formuojant Vyriausybę šis klausimas nebuvo aptartas. Taigi, nebuvo prioritetinis.

Panašu, kad kova su emigracija diskusija ir pasibaigs. Žiniasklaida nepagailėjo kritikos tai diskusijai. O "valstiečiai", pasirodo, kritikai labai nepakantūs. Štai R.Karbauskis jau atšaukė nacionalinio kostiumo idėją, nes esą žinasklaida iš jos išsijuokė. Juokiasi ir iš vardinamų planų, kaip bus stabdoma emigracija. Todėl lengviausia jų visai atsisakyti. Tačiau tai nenustebintų. Dabartinė valdančioji koalicija nuomones keičia taip dažnai, kaip valyvas žmogus kojines. Prisiminkime: valdantieji pernai žadėjo panaikinti PVM lengvatą centriniam šildymui jau nuo sausio, bet persigalvojo - pratęsė ją iki vasaros. Apsigalvota dėl draudimo šaldyti embrionus, atšauktas ketverių metų alkoholio akcizų didinimo planas ir t.t. Tai veikiausiai bus atšaukta ir kova su emigracija, nes, stebint vykusias diskusijas, akivaizdu, kad politikams idėjų trūksta.

Tačiau keisčiausia, kad per minėtą diskusiją daugiau dėmesio buvo kreipiama ne į tai, kaip stabdyti emigraciją, o į tai, kaip grąžinti išvykusius žmones. Netgi nuskambėjo mintis, kad emigrantus reikia vilioti jiems suteikiant išskirtines sąlygas, nors tai būtų diskriminacija niekur neišvažiavusiųjų atžvilgiu.

Jokių privilegijų nereikia. Tereikia rūpintis, kad Lietuvoje likusiems būtų gera gyventi. Tada jie patys puls skambinti ar susisiekti per "Skype" su artimaisiais ir pasakoti, kad šie ramiai gali grįžti namo, nes ir čia jau gera. Tačiau dabar formuojamas toks požiūris, jog emigracija yra vertybė, o liekantys tėra kažkokie nesusipratę patriotai(tai yra - kvailiai). To pasekmes visi matome. Beje, kartais Vilniuje tenka naudotis taksi paslaugomis, tai ne vieną vairuotoją esu paklaususi, kiek žmonių, vykstančių į emigraciją, tenka vežti į oro uostą. Keli atsakė, kad mažiausiai po dvi šeimas per mėnesį! Kad jie emigruoja, vairuotojai žino ne tik iš milžiniško lagaminų kiekio, keleiviai dažnai nė neslepia savo kelionės tikslo.

Migracijos specialistai yra atlikę apklausą, atskleidusią, kad ketvirtoji emigracijos banga, kilusi po euro įvedimo, buvo nulemta mažų atlyginimų ir didėjančių kainų ("ačiū" už tai euro įvedimo iniciatoriams). Didinti algas verslininkų nepriversi, jei jiems svarbiausia tik pelnas ar atsivežti dar pigesnės darbo jėgos iš užsienio. Tačiau ir dabar mokami atlyginimai dar neverstų badauti, jei kainos taip nesikandžiotų. O tą tikrai įmanoma pasiekti. Sunku suvokti, kodėl politikai pataikauja verslui ir, pavyzdžiui, neįteisina antkainių ribojimo, nors tokie siūlymai Seime ne kartą buvo registruoti. Kodėl PVM nenuleidžiame bent jau iki kaimyninių valstybių lygio? Aiškinama, esą dėl mažesnio PVM kainos nesumažėtų, nes verslas paprasčiausiai pasididintų pelno dalį. O kodėl įstatymu nenumačius, kad piktnaudžiaujančias įmonės baudžiamos, pavyzdžiui, 10 proc. Metinės apyvartos dydžio bauda? Dingtų noras ir užsidėti 50-100 proc. antkainius, ir naudotis sumažintu PVM didesniam pelnui siekti. O kai mažų atlyginimų užtektų nebe tik maistui, žmonės tikrai taip masiškai nebebėgtų iš Lietuvos.