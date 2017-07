E. Vareikis. G-20: Pasaulio bendrovės akcininkų susirinkimas dėl susirinkimo

Įvyko viskas, kas reikia – šypsenos, rankų paspaudimai, bendra nuotrauka, plenariniai pakalbėjimai, dvišaliai susitikimai... Buvo ir neatsiejama susitikimo dalis – protestuotojai, kurie taip pat išmaniai ir originaliai atliko savo misiją. Buvo spaudos konferencijos ir susireikšminimus iliustruojančios frazės apie konstruktyvumą ir savitarpio supratimą.

Verta prisiminti, kad G-20 formatas, jungiantis 19 didžiausią BVP turinčių šalių plius Europos Sąjungą, sukurtas 2008 metais, siekiant šiems didžiausiems pasaulio ekonomikos „akcininkams“ pasitarti apie pasaulio finansus, prekybą ir globalią ekonomiką. Tartis būtų apie ką, nes dvidešimtukas atstovauja 85 proc. pasaulio ekonomikos, 80 proc. pasaulio prekybos, dviem trečdaliams pasaulio gyventojų ir apie pusei Žemės sausumos ploto.

Tačiau jei manote, kad buvo stropiai kalbama apie prekybą ir gamybą, kad buvo kas nors nutarta, įsipareigota, atsiprašyta už klaidas ir padaryta naujai, galvokite iš naujo. G-20 susitikimas įvyko, tačiau... neįvyko nieko. Akcinės Bendrovės, vadinamos Pasauliu, stambieji akcininkai susirinko tik tam, kad primintų save esant gyvais ir sveikais, kad patvirtintų savo akcijų paketo dydį ir įtaką.

Susitikimas parodė, kad minėta pasaulio akcinė bendrovė vis labiau priklauso ne akcininkų komandai, atsakingai už globalius procesus, o turgaus sandorininkams, besirūpinantiems sava, bet ne bendra gerove. Kažkokia globali kakofonija: kiekvienas turi savo tiesą, XXI amžiaus pasaulis ir niekaip neapibrėžiamas, nebevaldomas pasaulis pats sau, pasaulis, kuris galiausiai ir nenori būti kitoks. Pasaulio akcininkai kalba efemeriška kalba, kurią žurnalistai vis dar bando sureikšminti, bet ir tai vis prasčiau sekasi.

Net, neva, ilgai lauktas Putino-Trumpo susitikimas baigėsi tuo, kad abu sutarė dėl paliaubų viename Sirijos konflikto segmente, visiems suprantant, kad tik tam, kad kažką reikia sutarti – nei taikos bus daugiau, nei čia, atvirai kalbant, jų ir G-20 formato reikalas. O ir apie ką gali sutarti kompanija iš Putino, Trumpo, Erdogano, Xi. Macrono, ponios Angelos M., Junkerio ir dar kokio nors Tusko su Trudeau, kurių kiekvienas turi savo saugotiną akcijų paketėlį ir mylimą temą: šylantį orą, postnacionalinę valstybę, šovinistines ambicijas ir breksitus.

Pridėkime ranką prie širdies – ypatingų pokyčių niekas ir nesitikėjo. Tikėtis galėjo nebent Angela Merkel, galėjusi save, kaip renginio šeimininkę, padaryti Vokietijos kanclere dar vienai kadencijai. Bet, regis, laiku suprato, kad pataikavimas globalioms idėjoms gali būti „kliurka“, panaši į nesusipratimą su pabėgėliais.

Senstanti Vokietija kaip ekonomikos sunkiasvorė dominuoja Europos Sąjungoje, tačiau nepadaro jos jauna ir veržlia. Pensija gera, bet pramogos lėkštos. Geriau kurti kokį nerealų maršalo planą Afrikai, nei realiai pasakyti, kad Ukraina turi būti mūsų, o ne rusų.

Pati Rusija G-20 formate susilaukė ir sankcijų, ir liaupsių... Jos prezidentas kai kuriems akcininkams vis dar šaunus vaikinas. Rusijos kišimasis į kitų šalių rinkimus ir valdžios formavimą greit taps nebe skandalu, o šios šalies politikos specifika, ir niekas negali Rusijos net gerai išbarti – arba bijo, arba yra nukentėję, arba ne tas galvoj... Apie ką gali ramiai kalbėti indas Narendra ir kinas Xi, kaip jų kareiviai šaudosi pasienyje? Ar Saudų karalystė kaip nors gali padėti Sirijai, ar yra neįgali kaip ir Europos „didžiosios“ valstybės? Ne. Tą gali tik rusai su amerikiečiais, bet ne sirų labui, o dėl savęs. Bet tai be G-20 biznis.

Mažesnės valstybės su visa Europos Sąjunga vis dar nesupranta Trumpo arba jį niekina, tad bijo su juo apie ką nors derėtis, nors viduje jaučia, kad tai neišvengiama. Juk geriau pasaulio ateitį sutarti su JAV prezidentu, o ne su Rusijos ar Indijos. Azijos amžius dar neprasidėjo ir vargu ar beprasidės – ekonomikos tikrai padvėsė prieš keliolika metų. Vienintelė praktinė ir skaudi Azijos tema – Šiaurės Korėja, bet apie ją juk ne su brazilais tarsiesi. Vienintelis kelias – kažkas turi įkalbėti kinus neremti Šiaurės Korėjos diktatoriaus. Tas kažkas gali būti tik JAV, kitų kinų neklausys. Ir vėl tas Trumpas, ant kurio išlieta tiek purvo...

Stambiųjų akcininkų būrelio neįgalumas akivaizdus. Demokratija išsigimsta ne kokioje atsilikusioje Užsacharėje, ji degeneruoja G-20 bendrijoje. Rinkos ekonomika sukurta žmogaus labui, vis labiau „reguliuojama“ dėl to paties mitinio žmogaus poreikių, vaidinant, kad dabar jau bus „laimės ekonomika“. Žmogaus teisės ir vertybės – kur jos? Ar tai tas pasaulis, kurį taip entuziastingai kūrė politikai, besibaigiant šaltajam karui? Gyvename jau nebe postmoderne, o veikiau savotiškame postpasaulyje, kuriame ir politikos akcijų turėjimas reiškia vis mažiau. Politikos infliacija?

Tad kas gi toliau, kokius scenarijus norisi rašyti?

Nė vienas neatrodo patraukliai. Kinijos lyderystė – dar neseniai prognozuota, šiandien jau nebelaukiama. Ir, būkime ramūs, neįtikėtina? Amerika ima ir grįžta nuo Trumpo prie anų laikų Obamos ar Clintono politikos manierų? Nebeefektyvu ir neestetiška. Europa susivienija? Kokiam tikslui? Jį dar reikia sugalvoti. Reanimuoti Azijos tigrai virsta ekonomikos inovatoriais? Ar tikite stebuklais materialiame pasaulyje? Rusija demokratinė? Ar Putinas to nori? Kol nenorės, niekas demokratijos šiai šaliai nepadovanos. Sunitai susitaiko su šiitais ir kuria islamo pasaulį, deklaruodami, kad islamas – meilės religija? Joks sveiko proto politologas nepasirašys...

Jau minėta Angela Merkel palinkėjo akcininkų susirinkimo dalyviams rasti konsensusą ir daug kitokių reikšmingų dalykų. Konsensusas pasiektas, bet tik vienoje srityje. Kad viskas jau ganėtinai blogai, bet dar šiek tiek neblogai, tad būtų blogai ką nors daryti, nes gali būti visai blogai.

Tokia tad akcininkų susirinkimo rezoliucija. Post Scriptum galima pridurti, kad patys to norėjome – pasaulio be blogiečių ir geriečių, be lyderių ir policininkų, be idealų ir atsakomybės. Sveiki atvykę į post-pasaulį.