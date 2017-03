A. Sakalas. Ar aukščiausiasis teismas sukurtas teisingumo vykdymui, ar politikų įgeidžių tenkinimui?

Kolegijos pirmininkas tik palaiko tvarką teismo proceso metu ir priimant sprendimus turi taip pat tik vieną balsą. Jeigu jau taip, tai kodėl siūloma atsistatydinti teisėjų kolegijos, sprendusios Darbo partijos bylą, pirmininkui V. Aidukui? Ar jis neleido šešiems kitiems kolegijos nariams kalbėti, klausti, išsakyti savo nuomonę dėl bylos, siūlyti jos sprendimo variantą ir t. t.

O gal jis vertė juos balsuoti taip, kaip norėtų kolegijos pirmininkas? Bet to juk nebuvo. Vadinasi, priekaištų dėl pačios bylos vedimo V. Aidukui nėra. Tai kas jam inkriminuojama? Jei tai, kad pas jį į priėmimą atėjęs asmuo teikė abejotinus siūlymus, jei tai buvo iš tiesų? Bet AT teisėjas negali nepriimti interesantų, negali jiems užčiaupi burnos. Klausimas tik toks, kokie tai buvo siūlymai, kaip į tai reagavo teisėjas ir ar tie siūlymai buvo realūs, vykdomi ir įvykdyti.

Jei visa tai buvo ir teisėjas suklupo, tai apie tai AT pirmininkas privalo teisine kalba painformuoti visuomenę. Kol to nebus, visos užuominos, kad „mes turime informacijos“ vertos tik tiek, kiek informacinės agentūros VPP pranešimai.

Primenu, kad VPP – tai „viena ponia pasakė“ santrumpa.

AT yra aukščiausia teisinė institucija Lietuvoje. Jos prestižas visada buvo aukštas ir turėtų tokiu išlikti. Todėl AT turi remtis tik patikrintais faktais ir nebijoti juos viešinti. Kad niekam neliktų abejonių, kad AT – tai svarbiausia teisingumą vykdanti institucija, kuriai svetimos visos politinės intrigos.

Visi mes privalome ją saugoti nuo politikų užmačių, jei norime, kad ji būtų tik įstatymo, o ne politikų tarnaitė. Kovo 11 Akto signatarai apdairiai įtvirtino teismų nepriklausomumą nuo kitų dviejų valdžių principą. Nepažeiskime jo.