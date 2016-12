A. Butkevičius. Kaip gyvensime 2017-aisiais? Pirmieji naujos valdžios sprendimai

Ne, neketinu kritikuoti ar kitaip vertinti į politiką atėjusiųjų idėjų ir pasisakymų. Žiniasklaida jau ir taip į visas puses tampo bet kurią valdžios atstovų iškeliamą mintį ar viešai ištartą žodį. Kalbu apie konkrečius sprendimus, kurie jau šiomis dienomis virs kūnu – lems, kaip gyvens Lietuvos žmonės po Naujuosius metus simbolizuojančių salvių. Kol kas galiu pasidžiaugti, kad naujosios valdančiosios daugumos, kurioje yra ir socialdemokratai, sprendimai yra jau padaryti socialdemokratų arba jų suplanuoti.

Dėl šildymo kainų gyventojams ramiau

Šį šildymo sezoną gyventojai gali atsipūsti ir toliau mokėti už centrinį šildymą lengvatinėmis kainomis. Pasiblaškęs ir padiskutavęs naujasis Seimas grįžo prie socialdemokratų inicijuotų Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisų, kuriomis nutarta iki 2017 m. gegužės 31 d. pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.

Socialdemokratai praėjusios kadencijos Seime pasiūlė, kad tokia lengvata būtų taikoma visą šį sezoną. Tokios pozicijos laikėmės ir balsuodami Seime.

Pridėtinės vertės mokesčio lengvata tebereikalinga todėl, kad Lietuvoje vis dar nebaigta daugiabučių namų renovacija, be to, dauguma šalies gyventojų, gaunančių mažas ir vidutines pajamas, didelę asmeninių finansų dalį turi skirti būtiniausioms komunalinėms paslaugoms apmokėti.

Mažiausi biudžetininkų atlyginimai turi didėti

Kalbant apie mažesnes pajamas gaunančius žmones – buvusi vyriausybė parengė įstatymo projektą, pagal kurį 2017 metais turėtų didėti mažiausiai uždirbančių valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų atlyginimai.

24 metus galiojo laikinas vyriausybės nutarimas, reglamentuojantis valstybės ir savivaldybių darbuotojų atlyginimus. Tik praeita socialdemokratų vyriausybė ėmėsi vykdyti Konstitucinio teismo nutarimą, juolab, kad didinant minimalią mėnesinę alga (MMA) kai kurių kvalifikuotų darbuotojų tarnybinis atlyginimas beveik susilygino su nekvalifikuotų darbuotojų alga.

Dabar patobulintas įstatymo projektas apsvarstytas Seime. Tikiuosi, kad naujasis Seimas sėkmingai balsavimu palaimins šį žmonėms labai reikalinga įstatymą.

2017 metų biudžete valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis algoms kelti numatyta 16 milijonų eurų. Dar 17 milijonų eurų skirta pedagogų algoms padidinti.

Viršplaninės pajamos leis anksčiau kompensuoti pensijas

Kadenciją baigusios socialdemokratų vyriausybės pastangomis pernai surinkta 240 milijonų eurų viršplaninių pajamų valstybės ir savivaldybių biudžete. Papildomai surinktos pajamos į biudžetą leidžia paankstinti kompensacijas už konservatorių-liberalų vyriausybės nusavintas pensijas. Seimo sprendimu jos bus sumokėtos iki 2017 metų kovo pabaigos.

Mūsų vyriausybė dirbo ir mokėjo kompensacijas už pensijas, kurias konservatorių vyriausybė neteisėtai nukarpė. Balsavome už tai, kad neteisėtai nuskriaustiems žmonėms būtų grąžintos skolos. Senatvės ir valstybinių pensijų kompensavimui 2017 metais papildomai reikės 41,6 milijonų eurų.

Pensijos didės taip, kaip numatė socialdemokratai

Pensijų didinamas 20 eurų nuo 2017 metų sausio 1 d. buvo numatytas mūsų vyriausybės pateiktame 2017 metų „Sodros“ biudžeto įstatyme. Todėl ir nenoriu kalbėti apie prieš rinkimus ir po jų garsiai dalintus pažadus kelti pensijas daugiau. Tiesiog žinau finansines valstybės galimybes. Žadant konkrečias sumas žmonėms privaloma įvertinti realius valstybės ekonomikos ir biudžeto rodiklius. Tai mes suplanavome rengdami socialinį modelį. Laikantis jo nuostatų pensijos nuolat turi būti indeksuojamos priklausomai ne nuo politikų valios ir užmojų ar noro pasirodyti dosnesniais, bet nuo ekonominės valstybės situacijos.

Toks įstatymu nustatytas pensijų reguliavimo modelis ne tik apsaugotų nuo nepamatuotų politikų pažadų dalijimo, bet pažabotų ir tokius neteisėtus kaip konservatorių-liberalų vyriausybės veiksmus, kai pensijos politikų buvo drastiškai nurėžtos.

Laikantis „Sodros“ biudžeto įstatymo pensijos turėtų būti indeksuojamos ne tik 2017 metų sausio 1 d., bet ir vėliau.

Gerokai pagerintos verslo sąlygos Lietuvoje



Akivaizdus įvertinimas socialdemokratų vyriausybės įdėto darbo – pripažinto leidinio „Forbes“ paskelbtame verslui palankių šalių reitinge Lietuvai skirta 15 vieta iš 139 valstybių. Per metus Lietuva į šią poziciją pakilo iš 17 vietos, o per trejus metus – net per 10 pozicijų.

Teko įdėti daug pastangų, kad verslo pasauliui, investuotojams būtų pasiųstas šis teigiamas signalas, o mūsų gyventojams būtų aiškios perspektyvos, jog Lietuvoje bus kuriamos darbo vietos, žmonės gali tikėtis ir darbo, ir atlyginimų.

„Forbes" 139 valstybes vertino pagal 11 faktorių: inovacijas, mokesčius, technologijas, korupciją, nuosavybės teises, biurokratiją, asmens, prekybos ir monetarinę laisves, investuotojų apsaugos ir akcijų rinkos veikimą. Lietuva palankiausių verslui šalių reitinge aplenkė Šveicariją, Vokietiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Izraelį.

Todėl į 2017-uosius žiūriu viltingai, kad tai, kas padaryta ir daroma naujos valdžios, turi tęsinį, o būsimi sprendimai – tvirtą pagrindą ir įdirbį. Visiems gerų, darbingų Naujų metų!