R. Valatka: Pūkas nekaltas ir Bastys nekaltas – aplinka kalta

Mokyti atšalėliai, auginti pasakomis apie svieto lygintoją Tadą Blindą ir Pavką Korčiaginą, varo feisbuke, kad taip vargšei mergaitei ir reikia – bus jai važinėti brangia mašina ir atrodyti šitaip gražiai. Banditai nekalti, aplinka kalta. Kažkur jau girdėta?

Kiti atšalėliai, tų kaip amaro ir visokių – mokytų ir nemokytų, reikalauja kraujo – grąžinti mirties bausmę.

Kiekvieną kartą, kai kas nors panašaus nutinka, ir dar per Pilnatį, vampyrai Lietuvoj išlenda. Daug vampyrų. Noras žudyti Lietuvos Respublikos vardu – toks pats stiprus, kaip ir noras nebaudžiamam mušti žmoną ir vaikus. Noras, stipresnis už pačią Respubliką.

Ar taip nuo mažens mokote ir vaikus – už ką nors negero galima imti ir nužudyti? Ir kaip tai dera, kai po ketvirto – „Gerbk savo tėvą ir motiną“, – eina penktasis – „Nežudyk“, vienas gerasis Dievas težino. Ir ko jūs tikitės iš šitos visuomenės, jei taip ir mokote vaikus?

Ne už tokią Lietuvą kovojom, traukia „kovotojų“, kurių, priešingai nei skelbia gamtos dėsniai, kasmet vis daugiau, choras. „Kovotojams“ dzin, kad niekas dorai nežinojo, kokia ta Lietuva turi būti. Jautė, kad privalo būt laisva, kaip Gorbačiovui rėžė Vilniaus darbininkas Zenius. Už tokią ir kovojo tie, kurie kovotojais savęs ir nelaiko.

Ką daro laisvę ne už ką nors, o tik kaip visko pradžią mylintys žmonės? Kurių 27-ųjų Lietuvos išlaisvinimo iš vergijos metinių išvakarėse, atrodė, liko mažuma?

Ginčijasi su vampyrais dėstydami tuos pačius argumentus, kuriais remiantis uždrausta prekyba vergais, kraujo kerštas, dvikovos, baudžiava, raganų bei įtariamųjų kankinimai viduramžių metodais, kūno bausmės, kūnų ketvirčiavimas ir apskritai bet kokia mirties bausmė.

Neprotinga ginčytis su vampyrais. Vampyrai argumentų nekerta, artimo meilė jiems – kaip aukštoji matematika. Vampyro argumentas – kraujas. Duonos ir žaidimų. Duona turi būti pigi, o kraujo – daug ir dažniau.

Vampyrai ir Kovo 11-oji, brrr... na, ir palyginimas? Bet juk simboliška, nesakykit. Vampyras yra tai, kas niekaip negali pasitraukti, palikti šio pasaulio. Prakeiksmas. Kuris gyvuosius, ką fobijomis, ką jaunystės nostalgija, o ką buvusių okupantų pakištais perdirbtais mitais laiko sukabintus su pragaro praeitimi.

Dar ilgai nepaliks. Ne, neužteks ir 40 metų, per kuriuos pranašas Mozė vedžiojo nelaisvėje gimusią tautą po dykumą. Tai anais laikais toks ar panašus buvo amžiaus vidurkis. Lietuvio amžiaus vidurkis, nepaisant riksmų, kad valdžia nori išmarinti visus senjorus, sparčiai artėja prie 80 metų – tik po įstojimo į ES mūsų amžiaus vidurkis pailgėjo 6 metais.

Pagaunate, kokia dabar klaidžiojimo po dykumą prasmės matematika? Laisvas lietuvis = 2x, kai x = 40 metų. Netikite? Pažiūrėkite į Seimo narį Pūką. Kaip jis, būdamas 64-erių, padėjėjas renkasi. Pūkinasi taip, kad visas Seimas – pūkuose.

Barakudos jos, sako Pūkas susinervinęs. Keršija man už kovą su korupcija, priduria. Visiems pučiant akis – kur voliojasi gaišena to nelabojo, kurį pervėrė Šv. Pūko ietis? Tada Pūkas kažkaip ima ir atsiprašo. Po Seimo tvarkinguolių kuopelės visuotinio narių susirinkimo. Bet ir atsiprašymas nereiškia, kad Pūkas – kaltas.

Pūkas – nekaltas, aplinka kalta. Kovo 11-osios 27-ųjų metinių išvakarėse kartojame Tapšnotojo mantrą. Kovo 11-osios išvakarėse Seimo pirmininko pavaduotojas, ketvirtą kadenciją į Seimą išrinktas socialdemokratas Bastys negauna leidimo dirbti su slaptais valstybės dokumentais. Nuslėpė informaciją apie kai kuriuos ryšius Rusijoje.

Seimo nario ryšiai Rusijoje ir Lietuvoje – įspūdingi. „Rosatom“, KGB, Kremliaus propagandinės televizijos ir artimų bendrovių "Strojgazkonsalting", "SGK-transstrojJamal" vyrukai iš Rusijos ir Lietuvos. Buvęs Kauno mafiozas ir kalėjime sėdėjęs ekspolicininkas su partneriais iš Rusijos. Su ekskalinio šeima Basčių šeima suka bendrą versliuką.

Amerikoje tokį kongresmeną be išlygų skelbtų Rusijos įtakos agentu. O mes paliksim Seime? Seimas sutaupytų laiko, jei Pūkui ir Basčiui apkaltą surengtų vienu metu. Dvi skirtingų spalvų meškos Seimo cirke – puiki edukacinė priemonė. Gyvulių ūkiui pažinti.

Kur gali kilti problemų? Ne vienas toks bastys Seime. Daug tokių buvo, yra (vien Karbauskio verslo ryšiai su Rusijos trąšų ir kombainų gamintojais ko verti) ir bus. Jie nė nesupranta, ir, tikėtina, nuoširdžiai, kad kažką daro blogai. Aš dariau gerus darbus, sako Bastys. Taip pat kažkur girdėta?

Taip, turėjom ir tokį, kuris gyrėsi, kad buvo teisiamas už gerus darbus. Kas „prieš“ gerus darbus? Visi „už“. Tik štai kas neaišku – kam tada Basčiui tas Seimo nario darbas, kai tiek plačių ryšių Rusijoje ir tėvynėje? Kam tie menki 2300 eurų? Bastys yra rimtas ūkininkas ir biznierius, tai kokio velnio jam gaišti laiką Seime?

Variantas – Seimo nario mandatas leidžia daryti pelningus, sorry, gerus darbus su verslo partneriais? Viskas OK, tik koks iš to biznis rinkėjams? Net jei Bastys būtų tyras kaip krištolas, ar begali Seimo nariu, negavusiu teisės dirbti su slapta informacija, pasitikėti net tie, kurie balsavo už socialdemokratų sąrašą?

Seimo socialdemokratija mykia, kad jo, gali, kodėl ne. Bastys nekaltas, aplinka kalta. Š... ir tapšnojau.

Pūkas ir Bastys, visi, kurie gins Pūką ir Bastį Seime ir už Seimo nuo apkaltos, mentaliai – iš tų laikų, kai kombinavimas ir priekabiavimas naudojantis valdžios postu buvo aukščiausias lygis. Svajonių darbas. Kaip ir visas paketas prie jo – mirties bausmė „tėvynės išdavikams“, prakeiksmai tarptautiniam imperializmui ir buržuaziniams nacionalistams, kolchozninkų auklėjimas kumščiu, vaikų muštras mokyklose, blatas stojant į mediciną ir teisę, vogimas iš fabrikų ir servelatas iš po prekystalio.

Lietuva vis atsiriaugi tuo „lygiu“. Valdininkas premjero akivaizdoje apie Nacionalinės žemės tarnybos užsikepimą ginti viešąjį interesą – dilgėles mirusiame stadione, prarandant 220 mln. EUR investicijų ir sutvarkytą miestą: „Bet juk Avulis už stadioną pats nemokėjo – tik įnešė banko kreditą!“

Kaip ir Pūkas, valdininkas turbūt vaizduojasi kovojantis su korupcija. 27-osios Kovo 11-osios išvakarėse. Kaip pakeisti vektorių, kurį nustatinėja atšalėlis valdininkas, Bastys, Pūkas, Kovo 11-osios kalbėtojai mūriniais veidais, kurie kasmet Seime – kaip nuo to paties kurpalio? Ar įmanoma?

Policija per maksimaliai trumpą laiką sugavo merginos žudikus. Kitas vektorius. Pagarba tokiai policijai. Žmonės liksmais veidais, Kovo 11-ąją su vaikais išėję į Vilniaus ir kitų miestų gatves, yra kitas vektorius. Apkalta Basčiui ir Pūkui būtų kito vektoriaus ženklas.

Bet svarbiausia įveikti savyje azijinį, kraujo ištroškusį barbarą. Įveikti vampyrą savyje per Pilnatį – išsilaisvinti. Kažkaip taip turbūt stojasi ant kojų valstybė 2017-aisiais nuo Viešpaties gimimo.