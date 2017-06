R. Valatka. Paskutinė Karbauskio priebėga – ekonominė krizė

Sakoma, kad patriotizmas yra paskutinė politinio niekšo priebėga. Kadangi Karbauskio valdiniams patriotizmą dar prieš ateinant pakeitė rusiškos trąšos ir pesticidai, o tuos smegenų vingius, kurie skirti politikai, užspaudė nuolatinis galvojimas apie alkoholį, paskutinė politinio valstiečio priebėga tampa pasaulinė ekonominė krizė.

Gali kilti nauja krizė, nušiurpino Karbauskis. Kai jo paklausė, kaip čia taip, kad, jo garbei sukūrus Seime Kultūros komitetą, kultūrai pinigų ne tik neprisidėjo, bet kitąmet mažės dar 18 mln. eurų, o dar 6 mln. eurų bus atimta ir iš Užsienio reikalų ministerijos.

Supratęs, kad eilinį kartą įkrito kaip muselė į išrūgas ir net Veryga su PSO pragaro bidonais jo iš to alkoholinio koncentrato nebeišgriebs, Karbauskis būdingai jam apkaltino žurnalistus. Ne tai jis ne taip sakęs. Ne tai jį ne taip supratę. Todėl dabar jis ir jo gizeliai visus tokius tipus ir tipes, kurie jo minčių gilaumo nepagaus, negyvai užviešins.

Į ką tipai atsakė Karbauskio žodžių įrašu. Norėjo ponas kaip geriau, išėjo kaip visada Karbauskio atvejais.

Kultūros komiteto pirmininkui atmintimi derėjo susirūpinti jau tada, kai jis, gindamas savo Gretą, šeštadienį pripezėjo niekų apie Anykščių medžiotojus ir Medžioklės įstatymo pataisas, kurias neva surašiusi Greta, o jau pirmadienį to tobulai nebeatminė. Dar šlubesnė tapo pono atmintis, kai jis aiškino apie „Agrokoncerno“ masinį autolizingą.

Kai vienetas rodosi kaip šimtas – gero ne tik biznyje, bet ir politikoje nelauk. Negydoma liga progresuoja. Bet, kaip visiems žinoma, laisvoje šalyje žmogus turi teisę ir nesirūpinti savo sveikata. Tuo laisva Lietuva dar skiriasi nuo #TheRygų Lietuvos. Todėl palikim silpnėjančią Kultūros komiteto pirmininko atmintį. Susitelkim į tai, kuo jis mus gąsdina.

Ekonominė krizė – dalykas rimtas. Valdžios vyrai, kaip taip pat visiems yra gerai žinoma, net kankinami viduramžių metodais, apie krizę paprastai neprasižioja (pvz., Vagnorius ir Kirkilas) tol, kol gali ją kaip nors nuslėpti. Nes panika yra krizės laidininkas.

Kodėl Karbauskis apie naują krizę prasižiojo laisva valia ir dar tada, kai auga tiek Lietuvos, tiek visos ES ekonomika? Po pusmečio, kai dirba jo Vyriausybė? Ponai, tik po pusmečio! Kai Naisių vasaros vermišeliais ausis pasidabinusiųjų lūkesčiai – tokie pat ilgi kaip ir jų ausys ar birželio dienos.

Kiekviena krizė pirmiausia kyla galvoje. Kuo silpnesnė galva, tuo daugiau joje sukyla krizių. Karbauskis – ne šiaip sau ne išimtis. Karbauskis su savo valstiečiais ir Skverneliu yra taisyklė. Karbauskis ir valstiečiai nežino, ką daryti su gauta absoliučia valdžia. Kur pažvelgsi – ten nežino. O jei kartais kuris nors iš jų ir žino, tai kiti valstiečiai tuo metu nė už ką nenori to žinoti. Taip, kad vis tiek baigtas kriukis.

Kur maišas, ten iš jo lenda valstiečių yla. Jei nebus krizės, ylą vieną rytą pamatys net ilgiausių ausų su Naisių vermišeliais personažai. O jei ištiktų krizė, tai juk visą savo durnumą ant krizės valdžia ir nurašytų. Štai ir svajoja Karbauskis apie naują ekonominę krizę. O besvajodamas vaikiškai išsiduoda. Lyg būtų ne Kultūros komiteto pirmininkas, o tik paskutinis kokios Gretos lepšis.

Anądien Skvernelis su savo ministrais Ruokyte-Jonsson ir Navicku suko ratus aplink Gedimino kalną. Biesas žino, ko ten slankioti palei kalną trims kabineto nariams, kai tai, kas darosi su visos Lietuvos kalnu, matosi iš Vyriausybės rūmų. Na, bet vaikščioti sveika. Tik ką trys ministrų kabineto nariai privaikščiojo?

Kultūros ministrė dūsauja lyg gvaltavojama, tarsi kalnas iš jos Geležinio vilko kauksmu būtų pareikalavęs visų Heraklio žygių ir dar milijardo eurų viršaus: „Pabaigti kalno šlaito tvarkymo darbams papildomai reikia 1,5 mln. eurų. Kitam šlaitui sutvarkyti reikėtų per 5 mln. eurų. Mums sutiko padėti Lenkijos specialistai. Bet kalno tvarkymo finansavimo problemos dar neišspręstos.“

Neišspręstos? Baikit, nemanau. Čia kalba kultūros ministrė Seimo daugumos, kuri ant Tauro kalno pirks Profsąjungų rūmus ir statys vietoj jų Tautos namus? Ministrė šalies, kurioje kiekvienas rajonas stato naujus sporto rūmus ar baseiną? Valstybėje, kurios valdžia įtikinėja mus, kad kiek kartų bus sumažinti alaus ir vyno pardavimai, tiek kartų Lietuvoj padaugės kultūros?

Tai kaip jūs Tautos namus statysite ant kito kalno, jei Gedimino kalne vienos duobės be lenkų nesugebat užtaisyti? Kaip jūs išvis galit ką nors gero valstybėj padaryti, jei Gedimino kalnui pusantro milijono nerandat? Valdiški geležinkeliai per mėnesį didesnę sumą išeitinėms sumoka, o jūs – trūksta 1,5 mln. eurų. Gėdykitės bent savo vaikų, artimųjų. R. Valatka Tai kaip jūs Tautos namus statysite ant kito kalno, jei Gedimino kalne vienos duobės be lenkų nesugebat užtaisyti? Kaip jūs išvis galit ką nors gero valstybėj padaryti, jei Gedimino kalnui pusantro milijono nerandat? Valdiški geležinkeliai per mėnesį didesnę sumą išeitinėms sumoka, o jūs – trūksta 1,5 mln. eurų. Gėdykitės bent savo vaikų, artimųjų.

Tai kaip jūs Tautos namus statysite ant kito kalno, jei Gedimino kalne vienos duobės be lenkų nesugebat užtaisyti? Kaip jūs išvis galit ką nors gero valstybėj padaryti, jei istoriškiausiam kalnui pusantro milijono nerandat? Valdiški geležinkeliai per mėnesį didesnę sumą išeitinėms sumoka, o jūs – trūksta 1,5 mln. eurų. Gėdykitės bent savo vaikų, artimųjų, jei patiems šitaip taukšti negėda.

Anykščių meras Tubis, kas nežino, ekskomisaras ir Skvernelio draugas iš policijos laikų, kuris su būsimuoju premjeru pernai suokė ditirambus Kildišienei, kaip būsimai politikos žvaigždei, stato kičinę pilį, kuri su istorija turi dar mažiau bendro, nei dabartiniai ministrai su profesionalumu. Ir ką?

Pilies vis dar nėra, o į kalną jau sukišta per 2,4 mln. eurų, neskaitant Tubio kelionės su svita į Kijevą. Pinigų bus, turime viltį, ir ne be pagrindo, sako Tubis. Tai iš kur rajonas ims pinigų? Tik iš Vyriausybės. Tai neduokit pinigų kičui, ir jų liks Gedimino kalnui. Kam mums tokia Vyriausybė, kuri nė tiek nenuraukia?

Ar jaučiate, kaip greit pamiršom premjerą „taip“, „ne“, o „kaip jums patogiau“? Kiek žmonių dar prisimena, kad tik prieš metus, eidamas į krautuvę skardinės alaus, net šimtametis karšinčius turėjo neštis pasą. Pusė metų, kaip šalį valdo Skvernelis su Karbauskio direktyvomis. Ką turim geriau?

Prioritetai – analogiški, tik nartumo durniems potvarkiams dar daugiau. Karas su vynu. Karas su grynaisiais pinigais. Bankų dūmų uždanga kovai su šešėliu. Jei kalbėtume valstiečių leksika, tai Karbauskis ir Skvernelis su Veryga tarnauja bankų pramonei, versdami žmones amžinais bankų vergais ir jų pelnų didintojais.

Dar – karas su Kanada (atidėjo ES ir Kanados sutarties pasirašymą), o iš tikrųjų tai karas su ES ir JAV. Ir su labdaros fondais. Kad kiekvienas aukotojas būtų viešai išstatomas. Ar ne nuo to pradėjo Putinas? Kad neliktų nė menkiausios alternatyvos valdžiai. Sutikrinkite šį įstatymą su Rusijos. Ar kartais ne tas pats tekstas?

ES žada bausti Lietuvą už tai, kad 28 proc. šalies gyventojų vis dar gyvena be tualeto. Be tualeto, ponai! Tačiau kiek kartų Vyriausybė svarstė šį gėdos klausimą? O kas jai? Jai svarbiau, kad tiksliai būtų išmatuotas atstumas tarp gatvėje rūkančio devyniolikmečio ir be vienos dienos aštuoniolikmečio. Tam, negailėdama mūsų pinigų, dirbs visa valstybės policija.

Kažkas taikliai pastebėjo: valdžia, užuot radusi pinigų naujoms knygomis įsigyti, perpus sumažins bibliotekų skaičių, todėl likusios turės naujų knygų. Gyvenate Skuode, o knygų bus tik Klaipėdoje? O tai jau ne Karbauskio, Skvernelio ir Ruokytės-Jonsson problema. Tai jau tik jūsų problema.

Taip ir gyvenam. Vyriausybė ir antrą pusmetį bandys sukergti triušį su lape ir dar 16 porų skirtingų gyvių. Skvernelio kabinetas tiki LEAN metodu. Panašiai kaip Hitleris – tas irgi iki paskutinės dienos tikėjo nauju stebuklingu ginklu.

Istorinis kalnas griūva. Tubis stato kičinę pilį. Malinauskas prarado Vijūnėlės dvarą, bet ne caro skeptrą. Skvernelis, lyg koks Aušros Vartų elgeta pirmadieniais, kai nėra turistų, laksto nuo Landsbergio prie Šimašiaus. Kaulija centų valstiečių reformų bandelei. Iš tikrųjų, tai, kad pratemptų dar vieną pusmetį. Nyku, nors geležiniu vilku kauk: aū, žmonės, kur jūs!

Tokių asmenybių, kaip palaimintasis arskivyskupas Matulionis, šie laikai nebesukuria, konstatuoja kunigas Julius Sasnauskas. Net ir Bažnyčia nesukuria, priduria.

Jei taip, tai ko mes čia dar norim iš „Agrokoncerno“, policijos, PSO skundikų, „Gazprom“ talkininkų, politinių perbėgėlių, nieko neraukiančių „profesionalų“ ir sumestinės jų Naisių Vyriausybės? Atleisk mums, Viešpatie, ir duok mums naują ekonominę krizę. Kaip paskutinę smulkių niekšelių priebėgą.