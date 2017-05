R. Valatka. Naisių dvarponio tiesa arba koalicijos mirtis!

Laisvė žemės grobimui, gamtos teršimui ir miškų aptvėrimams! Karas lūšnoms ir lauko kavinėms! Lengvatos – turtingiems ūkininkams! Mirtis Mikutavičiui ir Jazzu!

Ką norėsim, tą ir užrauksim! Užveryginsim, ir ką padarysit? Komandos „Laisvai!“ nebuvo! Aplink!

Bus policinė valstybė Lietuvoj. Kartoja Skvernelis. Neva juokaudamas. Švedija yra policinė valstybė! Ir Vokietija! Lyg pagal komisaro komandą sudunda profsąjungų tuščias Bakas. Nejuokaudamas. Liumpenizuoti valstiečiai humoro nekerta.

Ir sklinda po kaimus Levutės daina. Pašalpų norinčioms boboms liepė mažiau dirbti ir vaikus prižiūrėti. Konservatoriams – išsimiegoti. Skvernelis kikendamas dar pakišo nusiraminimo kėdutę. Socialdemokratams liepė gerai pagalvoti. Balsuojate už Naisių dvarponio tiesą dėl prekybos alkoholiu ribojimo be jokių išlygų! Antraip, von iš koalicijos.

Skvernelis teisus. Policinei valstybei alternatyvos nėra. Ne todėl, kad alternatyva, kaip jis klaidingai įsitikinęs, tėra kriminalinė valstybė. Visa Lietuvos politika – suvalstietėjusi. Gandragalviška. Seniai tai prasidėjo. Dar tada, kai į valdžią atėjo LDDP. Tik po Atgimimo bangos, net atslūgusios, gėdos ir garbės jausmas dar veikė. Rimvydas Valatka Skvernelis teisus. Policinei valstybei alternatyvos nėra. Ne todėl, kad alternatyva, kaip jis klaidingai įsitikinęs, tėra kriminalinė valstybė. Visa Lietuvos politika – suvalstietėjusi. Gandragalviška. Seniai tai prasidėjo. Dar tada, kai į valdžią atėjo LDDP. Tik po Atgimimo bangos, net atslūgusios, gėdos ir garbės jausmas dar veikė.

Alkoholis arba mirtis! Dar šią savaitę. Gąsdina Urbšys. Gali būti svarstomas klausimas dėl koalicijos tvarumo. Galima valstiečių mažumos Vyriausybė.

Skvernelis teisus. Policinei valstybei alternatyvos nėra. Ne todėl, kad alternatyva, kaip jis klaidingai įsitikinęs, tėra kriminalinė valstybė. Visa Lietuvos politika – suvalstietėjusi. Gandragalviška. Seniai tai prasidėjo. Dar tada, kai į valdžią atėjo LDDP. Tik po Atgimimo bangos, net atslūgusios, gėdos ir garbės jausmas dar veikė.

LDDP dar turėjo šiek tiek gėdos. Ir ko gėdytis – buldozeriais ardyto Kryžių kalno, užgrobtos Klaipėdos bažnyčios, pamintų tėvų vertybių, saikingo, bet nuoseklaus vogimo, savo artimo pardavimo. Ir kolchozninkų auklėjimo kumščiais kaip kolchozų pirmininkų vadybos metodo.

Dabartiniai valdžios valstiečiai, ne tik karbauskiniai, visi, įskaitant dalį konservatorių ir liberalų, nebeturi nė krislo to gėdos ir garbės jausmo. Kuris paskutinę akimirką vis išgelbėdavo Lietuvą nuo dar vienos kokio Albertyno, Alesionkos ar Uspaskicho nesąmonės. Nuo gėdos ir negarbės.

Kaip vikšrai iš sukirmijusio raudonviršio lenda tomilinai. Iš šiltų kraštų mentoriškai auklėjantys M. Mikutavičių. Tuo metu, kai privalo būti Seime. Žemgrobystė dabar – verslumo sinonimas. Pagonybė – tikėjimo aukštuma. Žmonos ištrėmimas kuo toliau nuo savęs – rūpestis šeima ir vaikais. Statistikos klastojimas ir Lietuvos šmeižimas pasaulyje – tautos gelbėjimas iš alkoholio liūno.

Kai taip, tai jokio skirtumo, ar socialdemokratai balsuos prieš Karbauskio-Skvernelio šariatą, ar išsigandę, – už. Kultūros komiteto pirmininkas puikiai jaučia situaciją: „Už tai balsuos dalis konservatorių, didelė dalis socialdemokratų, valstiečiai ir Lenkų rinkimų akcija.“

Visas Seimas traukia tą pačią giesmę – mažinti prieinamumą, mažinti prieinamumą! Tik, kadangi dalis opozicijos dar turi gėdos, ji negali pasirašyti po dviem trim visai jau tuk tuk draudimais. Bet ir opozicija iš esmės traukia tą pačią policinės valstybės giesmelę – atimti, o kaipgi, reikia, tik ne taip brutaliai. Rimvydas Valatka Visas Seimas traukia tą pačią giesmę – mažinti prieinamumą, mažinti prieinamumą! Tik, kadangi dalis opozicijos dar turi gėdos, ji negali pasirašyti po dviem trim visai jau tuk tuk draudimais. Bet ir opozicija iš esmės traukia tą pačią policinės valstybės giesmelę – atimti, o kaipgi, reikia, tik ne taip brutaliai.

Neformali, dažnai nematoma liumpenizuotų valstiečių koalicija. Reali valdančioji dauguma. LDDP, krikščionių demokratų, centristų, darbiečių, tvarkdarių ir kitokios partinės atplaišos. Kuriems garbė ir gėda taip ir liko nepažintos. Begėdžių koalicijos ideologija – iš vieno sakinio: o ką jūs mums padarysit?

Ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai kvailo sprendimo priėmimas pateikiamas kaip mirti ar gyventi klausimas. Kaip galios parodymo būdas. Blogai, kad ir opozicija Karbauskio šariatui – beveik tokia pat užsiciklinusi kaip Naisių dvarponis su savo Skverneliu.

Visas Seimas traukia tą pačią giesmę – mažinti prieinamumą, mažinti prieinamumą! Tik, kadangi dalis opozicijos dar turi gėdos, ji negali pasirašyti po dviem trim visai jau tuk tuk draudimais. Bet ir opozicija iš esmės traukia policinės valstybės giesmelę – atimti, o kaipgi, reikia, tik ne taip brutaliai.

Kas po to ir iš to? Tokie klausimai policinės valstybės adeptams nekyla. Pagauti, atimti, nubausti. O jei tiksliau, tai vadaloti, kol ką nors užmuš. Kas po to – ne policijos reikalas, kaip parodė Kėdainių policijos tyrėjas, kuris net spaudžiamas imtis priemonių prieš vaikutį nuolat daužiusį banditą, vis kartojo, kad čia ne ta byla.

Mažinti alkoholio prieinamumą – tik viena priemonė. Kuri – čia ir Karbauskio karvei turėtų būti aišku – viena neveiks. Kaip taikliai pastebi psichiatras D. Pūras, jei norime sveikos visuomenės, reikia įgyvendinti dar keliasdešimt JT ir PSO rekomendacijų. Tačiau apie jas nenori girdėti nei valstiečiai, nei dažnai ir opozicija, nei psichikos reikalų ir ligų valdytojų.

Jei priklausomybė nuo alkoholio toliau bus gydoma priklausomybe psichotropiniais vaistais, jei Seimo ir Vyriausybės ponai ir toliau rodys panieką žmogaus teisėms ir laisvėms, jei ir toliau nemokysime vaikų ir jaunimo gyventi laisvėje, tai koks skirtumas, ar nugalės Karbauskio šariato draudimų kratinys, ar G. Landsbegio ir G. Palucko sušvelninta šariato versija?

Kuo blogiau – tuo geriau, kaip sakė Pirmininkas Mao. Geriau jau Karbauskio šariato draudimų kratinys, tai bent jau visiems bus aišku, kokie gandragalviai valdo. Lietuviai, priešingai nei mano Karbauskis ar Veryga, nėra kolchozo veršiai. Kuo idiotiškesnis įstatymas, tuo greičiau žmonės padės skersą ant Karbauskio – Potiomkino blaivybės kaimo statybos.

Net ir policinė valstybė nepajėgi pastatyti policininko prie kiekvieno naminės varymo katilo, kontrabandos tako, kiekvieno su vynu rankoje iš krautuvės iki mašinos einančio žmogaus. Juolab keliai į Lenkijos prekybos centrus jau praminti. Jei durnai valdžiai nereikia mūsų pinigų, dalį jų dar atiduosim ir broliams latviams.

Kuo idiotiškesnis išeis Karbauskio šariato įstatymas, tuo greičiau pamatysime jo karikatūrą, o su ja – ir šleivą kreivą Karbauskio-Skvernelio kliką ant menčių. Gaila Lietuvos ir prarastų metų? Taip, bet mes jau nuo LDDP laikų visur vaikštom per aplinkui. Tiesiai – jau kaip ir gėda.

Jei jau Seimo petelnėse prisvilo mintis, kad visa Lietuva prasigėrusi, tai pirmiausia ji, ta Lietuva, turėtų išsiblaivyti nuo nostalgijos kiekvieną žmogaus žingsnį dabojančiai policinei valstybei. Nuo kietos rankos miglos, kurią jau pučia net Vyriausybės vadovas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Rimvydas Valatka Jei jau Seimo petelnėse prisvilo mintis, kad visa Lietuva prasigėrusi, tai pirmiausia ji, ta Lietuva, turėtų išsiblaivyti nuo nostalgijos kiekvieną žmogaus žingsnį dabojančiai policinei valstybei. Nuo kietos rankos miglos, kurią jau pučia net Vyriausybės vadovas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

Naisių kaimas nėra blaivybės pavyzdys. Tai – Potiomkino kaimas su Naisių caraičio įgeidžiu perdažytomis tvoromis. Tokių kolchozų buvo po kelis kiekviename rajone. Jei vyskupas Valančius būtų varęs tokią blaivybės propagandą, kaip Veryga, šiandien nei Naisių, nei Lietuvos gal nebūtų. Žemaičių vyskupas draudė gerti caro iždą pildančią rusišką vodką ir liepė sava alus gerti. Kitaip sakant, Valančius pirmiausia ugdė sąmoningą, laisvą kataliką.

Teiginys, kad visa Lietuva totaliai prasigėrusi, tiek pat teisingas, kiek Kepenio vogravimai, kad skiepuose yra beždžionių ir aborto liekanų, todėl nereikia skiepytis. Bet nesiginčykime. Kaip sako žemaičiai, su durnu – du turgu.

Jei jau Seimo narių petelnėse prisvilo mintis, kad visa Lietuva prasigėrusi, tai pirmiausia ji, ta Lietuva, turėtų išsiblaivyti nuo nostalgijos kiekvieną žmogaus žingsnį dabojančiai policinei valstybei. Nuo kietos rankos miglos, kurią jau pučia net Vyriausybės vadovas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

O tai – daug didesnis nusikaltimas nei kad visi vyno mėgėjai kartą per dieną su vyno buteliu rankoje iš krautuvės priešais Seimą demonstratyviai nudefiliuotų iki Katedros.

Parodomuosius Naisius iš kolchozinio kumetyno padaryti galima. Ypač jei Rusija leido „senam armėnui“ tau tiekti trąšas ir gali išmesti pinigų piliakalniui bei propagandai. Bet dar niekas Europoje nesukūrė klestinčios valstybės be laisvų ir mokančių savo kelią rinktis piliečių.

Greituoju būdu statomas Karbauskio kaimas. Kuriame be dvarponio valios net plaukas nenukris nuo mūsų, nusidėjėlių, galvų. Kuriate su Skverneliu policinę valstybę, tai ir kurkite sau. Tik nepudrinkite mums smegenų, kad norite išblaivinti Lietuvą. Kai visus išblaivinsite, kas už jus, nevykėliai, bebalsuos kitai kadencijai?