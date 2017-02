R. Dičpetrienė. Lietuva jau seniai yra pasiruošusi globos namų pertvarkai (laiškas V. Pranckiečiui)

Rasa Dičpetrienė

Gerbiamas Viktorai, noriu Jums priminti, kad Lietuvoje mes vis dar turime 5 kūdikių namus, kuriuose auga virš 350 mūsų pačių mažiausiųjų Lietuvos piliečių, virš 90 vyresnių vaikų globos įstaigų, kuriose gyvena augiau nei 3500 mūsų šalies vaikų. Nuoširdžiai viliuosi, kad Jūs, kaip žmogus, kaip Lietuvos Respublikos pilietis, kaip tėvas, kaip vienas iš svarbiausių ir darančių didžiausią įtaką Lietuvos žmonėms politikų, tikite, kad vaikui tinkamiausia, saugiausia ir sveikiausia vieta augti yra šeima. Mes visi kartu be svarstymų privalome to siekti. Lietuva jau seniai yra pasiruošusi globos namų pertvarkai, reikia tik to norėti.