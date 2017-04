N. Vasiliauskaitė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba rūkė

Nida Vasiliauskaitė

Tinginys/nemokša VS kvėša/buka: žinių/pastangų stoka VS gabumų/intelekto. Mąstytojas/išradėjas VS gėlė/svajotoja. Berniukas – į tėtį, mergaitė – į mamą. Kuo gryniausia klasikinė stereotipizacija lyties pagrindu, greta pagrindinio pranešimo („patyčios – blogai“) perduodanti šalutinį: tokie yra/gali būti berniukai, tokios yra/gali būti mergaitės.