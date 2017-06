N. Vasiliauskaitė. Apie „satyrines diskusijas“

Mažai yra žanrų, kraupumu prilygstančių „O dabar išjuokime x, nes mes sakome, kad x YRA juokinga, o jei tu nesijuoksi – būsi, che ce, irgi kaip x, ir tada mes (MES!) tave užjuoksime!“

Vienas pirmųjų viešų jo apsireiškimų – „Nepatogaus kino“ socialinė reklama „Nebūk Juozas!“ prieš gerą penkmetį: storas naivus Juozas dryža pižama, užkimšta burna pririštas prie kėdės ir priverstas nepatogiai žiūrėti „nepatogius“ filmus, kurių jis verčiau nežiūrėtų, nes Juozas – traškučius ryjantis liurbis, tamsus, neišsilavinęs ir kvailas – jį reikia per prievartą apšviesti, nes – tik pažiūrėkite – koks jis komiškas! Išsilavinę protingi nepatogumų žiūrovai moka pririšti savo vidinį „juozą“ ir garsiai iš jo tyčiotis – tuo jie nuo Juozo ir skiriasi. Jie – nejuokingi. Jie – tie, kurie juokiasi. O dar yra, kurie užrodo pajuoktinus dalykus. Pastarieji gal nelabai juokiasi – tiesiog darbą dirba: užrodymo.

Naujausias žanro pavyzdys – praėjusio penktadienio renginio anonsas: stilizuota satyrinė diskusija „Lietuva be Europos Sąjungos“ – „reto žanro rimtas pokalbis. Satyra tarpsta siaurame visuomenės sluoksnyje, – kaip ir intelektualų refleksijos. Todėl #ALF siūlo du viename!“ (cituoju Atviros Lietuvos fondo superšmaikštų supercool anonsą, kaip ir dera, su haštagu). Satyra ir diskusija, humorėlis ir rimtybė, šampūnas&kondicionierius: kodėl jų nesupakavus kartu universalia rinkodaros kalba ir nepabandžius parduoti?

Autoironiškai, žinoma: mes juk intelektualūs, pažįstame ir niekiname tą kalbą, bet „masės“ tik tokią supranta, su jomis taip reikia, jei jau gamini viešą renginį (argumentai ir idėjos – irgi prekės). Taip ir „vartotojų visuomenę“ pakeiksnosime, ir nusileisime iki jos (mases reikia protinti – argi ne tokia intelektualų pareiga?), ir visiems patiksime, ir nuslėpsime faktą, kad, jei kuo tikime, tai nebent rinkodaros tiesomis, o taip pat – kad, paliuosuoti nuo gelbstinčių biurokratinių žodynų, tik taip komunikuoti ir tesugebame: išjungtą vieną („rimtą“) automatinį burblenimą keičia („satyrinis“) automatinis kitas (jei dalyvauji solidžiame renginy su kostiumu ir kaklaraiščiu – sakai „struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas“, „šalies konkurencingumo didinimas“, „darni plėtra“, „resursų optimizavimas“, jei neformaliame su džinsais ir sportbačiais – projektuose nenumatytas iniciatyvas pavadini „isterija“, status quo – tikrove, kuriai alternatyvos absurdiškos kaip plokščios žemės teorija, vietinį nevykusį politikėlį – ES užtemdyta „išskirtinio ryškumo žvaigžde“ ir, kad dar sąmojingiau būtų, merki akį kartodamas „du viename“). Netgi trys viename.

„Slapta“ rinkodaros tiesa byloja: šampūnas IR kondicionierius (two in one) būna prastas šampūnas ir prastas kondicionierius. Nors vis dėlto šioks toks šampūnas ir šioks toks kondicionierius. Čia, tuo tarpu, net ne bloga, o jokia diskusija ir net ne bloga, o jokia satyra: „Kas būtų, jeigu… referendumas tetruktų vieną dieną?… balsavusieji negautų dovanų alaus, skalbimo miltelių?… balsuojant vietoje giedros užkluptų audra su perkūnijom?“ (gairės iš anonso, leidžiančios neklaidingai nuspėti ir humoro, ir argumentų pobūdį). Veikiau spjaudymo per tvorą čempionatas, kažkodėl potraukį spjaudyti vadinant intelektu. Na, arba šaudymas į pririštas prie šakų negyvas pelėdas, didžiuojantis savu taiklumu nukauti judantį taikinį.

Tarybinėje senovėje buvo toks humoro žurnalas „Šluota“: karikatūros, humoreskos, satyros, anekdotai, feljetonai... Didžioji dalis jo turinio – absoliučiai nejuokinga, bet neva turėtų būti. Nejuokinga ne dėl to, kad skaitytojas mano asmeny pasitaikė mažvaikis, o nes nejuokinga visai niekam. Arba tiek juokinga, kiek juokingas gali būti storas amerikonas su raketomis po pažasčia, reprezentuojantis kapitalizmą, žodžių ir darbų nedermė ginkluotos iki dantų paraiškos atnešti taiką, biurokrato aplaidumas bei noras darbe pasnausti ar manieringas sekretorės kuodas.

„Šluotos“ egzistencijos priežastis – informuoti publiką iš ko ji (politiškai aktyvus, susipratęs vidutinis pilietis) turėtų juoktis, o taip pat – rodyti, jog valdantis aparatas yra atviras ir savikritiškas: be tarptautinės politikos, antra pastovi tema – valdininkų išsikerojimas, per kurį reikia su šluota. Drįsčiau spėti – nepavyko: de facto šis keistas dirbtinis užsakomasis humoras atliko vienintelę funkciją – informavo, kokį skirtingą kalbinį žaidimą žaidžia jo autoriai ir užsakovai, kaip labai jie niekina „visuomenę“, kurią tikisi ganyti paralitiko pajuokavimais: instaliuosime politiškai deramus instinktus, pasakysime, kad juokinga – ir juoksis, o per juoką įvyks suartėjimas, tapsime „savi“.

„Bet juk yra ir BREXIT! […] Kodėl (ne)bus LEXIT?“ – eiliuoja ALF šmaikštūnai. Eiliuoti jiems gerai sekasi: maždaug taip, kaip mąstyti. Antraip dar dingtelėtų mintis, kad tai tokių kaip jie kuriama dvasinė atmosfera, jų humoras, jų diskusijos, augina potencialą LEXITUI. Kaip kažkada, priešingai savo intencijoms, augino „Šluota“ (žinau, žinau, palyginimas vienos sąjungos su kita – baisiai neskoningas, tai aš kadaise šitai užrodžiau). Filmai turi būti nepatogūs, o Juozas – tamsus liurbis, idant mašinerija suktųsi. Nestokodama humoro, „diskusijų“ ir raison d'être.