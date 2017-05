L. Andriulis. Kaip išvengti š… startuolio likimo

Esu Liudvikas Andriulis. Mano darbas yra pardavinėti mobiliųjų telekomunikacijų sprendimus ir konsultuoti klientus visame pasaulyje. Aš gyvenu Lietuvoje, dirbu Belgijoje. Kokią turiu teisę sakyti, kad „Š… tas tavo startuolis?“ Turiu teisę, nes pats dirbu š… startuolyje.

Mano kompanijai yra dešimt metų, du kartus buvome beveik bankrutavę ir neturėjome pinigų atlyginimams, tris kartus per dešimtmetį statėme kompaniją iš naujo, keisdami verslo modelį. Gerai gyvename tik pastaruosius trejus metus.

Mus išgelbėjo sėkmė, mūsų žinios ir mūsų branda – mes buvome startuolis, bet nebuvome snargliai, ir tai dėl to likome gyvi.

Bet iš tikro pavadinimas skirtas tik dėmesiui atkreipti ir patrolinti „Login“ idealistus.

Šiandien kalbėsiu rimtai, ir kalbėsiu daugiausia studentams – NESKUBĖK PRADĖTI STARTUOLIO.

Yra šimtai, tūkstančiai sėkmės istorijų apie studentus, sukūrusius multimilijoninius startuolius dar bendrabučio kambaryje – iškart prisimenu ne „Google“, o „Maximą“. Tų istorijų yra daug, bet daug didesnės yra nesėkmių kapinės – jos tęsiasi už horizonto.

Noriu visiems priminti, ir pastaruoju metu tą priminti reikia dažniau nei norėtųsi, kad startuoliai yra daromi dėl pinigų ir tik dėl pinigų. Ne dėl pasaulio keitimo, ne dėl kietumo, o dėl akcininkų vertės. Bet koks startuolis yra verslas, o jei startuolis nėra verslas, tai š… tas startuolis. Akcininkų vertė ir rinkos vertė yra labai aiškūs sėkmės/nesėkmės rodikliai, ką puikiai galima įrodyti galėjimu ar negalėjimu išmokėti atlyginimų ne pinigais, o „pasaulio pakeitimu“.

Startuoliai yra savaime didelės rizikos užsiėmimas, bet tai nereiškia, kad jų nereikia daryti. Taip pat tai reiškia, kad bet kurio startuolio įkūrėjo darbas yra kaip įmanoma mažinti riziką, ir didinti sėkmės tikimybę. Startuolis turi būti sėkmingas, kitaip – jis yra š… startuolis.

Mano manymu, pradėti startuolį be darbo patirties, dar universitete ar iš karto po jo, yra prastas verslo sprendimas, labai didinantis nesėkmės tikimybę.

Manau, kad darbo patirtis didelėje kompanijoje, komercinėje pozicijoje itin mažina būsimo startuolio riziką, ir didina sėkmės tikimybę. Kaip?

1. Didelė kompanija iš vidaus

Darbo patirtis didelėje kompanijoje yra galimybė pamatyti, kaip atrodys tavo startuolis, jei jis bus sėkmingas. Mažos kompanijos neturi didelės dalies funkcijų, todėl kurti personalo valdymo, pirkimų, finansų analitikos, procesų valdymo funkcijas nemačius, kaip jos atrodo, bus sunkiau ir didins riziką. Darbas didelėje kompanijoje leidžia pažvelgti ir į gerus, ir į blogus dalykus, pamatyti iššūkius, susijusius su dydžiu, geras ir blogas praktikas.

Didelėje kompanijoje turi iš ko mokytis – vyresnių ekspertų, vadovų, daug pasiekusių žmonių, žmonių, turinčių daug daugiau gyvenimiškos patirties, padariusių klaidų, nugalėjusių drakoną – tik netingėk kalbinti rūkyklose ir per pietus. Didelėse kompanijose yra galimybė mokytis ir iš blogų pavyzdžių, kurie dar vertingesni – debilų vadovų, biurokratų, mirusių sielų, stabdžių ir kitų nevykėlių. Sužinosi, kokiu nereikia būti, ir sužinosi, kokių nereikia samdyti. Liudvikas Andriulis Didelėje kompanijoje turi iš ko mokytis – vyresnių ekspertų, vadovų, daug pasiekusių žmonių, žmonių, turinčių daug daugiau gyvenimiškos patirties, padariusių klaidų, nugalėjusių drakoną – tik netingėk kalbinti rūkyklose ir per pietus. Didelėse kompanijose yra galimybė mokytis ir iš blogų pavyzdžių, kurie dar vertingesni – debilų vadovų, biurokratų, mirusių sielų, stabdžių ir kitų nevykėlių. Sužinosi, kokiu nereikia būti, ir sužinosi, kokių nereikia samdyti.

Aloyzas: neprisiruošia atleisti Gendručio, nemoka, gėda ir sunku, nes nėra tekę. Gendrutis ir toliau užima gero darbuotojo vietą.

Bronius: du kartus yra atleidęs pats, vieną kartą buvo pats atleistas. Atleido Gendrutį, ir į jo vietą nusamdė daug geriau dirbantį Stanislovą.

2. Lengvesnis darbas su didžkiais

Kiekvienas startuolis anksčiau ar vėliau susidurs su didelėmis kompanijomis – ar pirks iš jų, ar parduos joms, ar bendradarbiaus. Padirbus didelėje kompanijoje bus kur kas lengviau – bus aiškiau, kaip didelės veikia, kaip veikia jų hierarchija, kultūra, mąstymas ir, svarbiausia, didelės kompanijos procesai. Bus gerokai lengviau rasti bendrą kalbą su ten dirbusiais žmonėmis, ir kontaktas bus lengvesnis, kai jie žinos, kad ir tu esi dirbęs panašioje kompanijoje. Gebėjimas dirbti su dideliais klientais ar partneriais yra išgyvenimo sąlyga.

Aloyzas: gavo konkursinę dokumentaciją iš „Evil Corp.“, išsigando, neužpildė, nepardavė.

Bronius: buvo pildęs tokią dokumentaciją, kai pats dirbo „Evil Corp.“. Užpildė, pardavė.

3. Dideli pinigai

Jei prieš tai operavai tik kelių šimtų eurų biudžetiniais sprendimais, darbas didelėje kompanijoje leis pamatyti, kaip dirbama su dideliais pinigais – kaip deramasi dėl didelių kontraktų, kaip valdomi dideli biudžetai, kaip priimami dideli finansiniai sprendimai, kaip tvarkomasi su nemokumu, skolomis ir kitomis bėdomis, kaip skaičiuojamas atsipirkimas. Pradėjęs startuolį be tokios patirties, ir gavęs daugiau pinigų, gali pridaryti daugiau klaidų, ir tapti š… startuoliu.

Niekas taip nemažina startuolio rizikos, kaip didesnis startinis kapitalas. Pasibaigę pinigai yra pagrindinė startuolių mirties priežastis. Liudvikas Andriulis Niekas taip nemažina startuolio rizikos, kaip didesnis startinis kapitalas. Pasibaigę pinigai yra pagrindinė startuolių mirties priežastis.

Aloyzas: mano, finansai yra buhalterija. Samdo buhalterį, stebisi, kad tiek daug išleidžia.

Bronius: samdo finansų direktorių, ir jo klauso. Buhalteriją daro išorinė įmonė.

4. Protingesni žmonės aplink

Ką gali išmokti iš savo verslo partnerių – trečiakursio Aloyzo ir magistro Broniaus? Nedaug, jie žino maždaug tiek pat, kiek tu.

5. Pažintys

Vienas nerealiausių darbų jaunam žmogui yra B2B pardavėjas didelėje kompanijoje. Verslo pažinčių ratas auga dienomis, su kai kuriais iš klientų liksi draugais visam gyvenimui. Tokioje pozicijoje susipažįsti su įvairiausiais verslais, jų modeliais, kultūromis, savininkais, vadovais, jų mąstymu, problemomis – tai dar viena žinių, patirties, gandų ir informacijos „Wikipedia“.

Aloyzas: bendrauja su bendraamžiais startuolių inkubatoriuje, nieko naujo nesužino.

Bronius: pietavo su banginių žvejybos įmonės savininku ir dabar viską žino apie banginio taukų verslo modelį. Per vakarienę linksmina klientus girdėtomis istorijomis.

6. Draugai aukštose pozicijose

Absoliuti dauguma, turbūt 90 proc. mano buvusių bendraamžių kolegų „Bitėje“ šiandien yra įmonių vadovai arba aukščiausio lygio vadovai. „Bitės“ buvusių vadovų klubas, kuris renkasi kartą per metus, yra labai rimtas klubas, kuris gali būti itin naudingas. Jauno žmogaus darbas didelėje kompanijoje yra panašus į studijas – ten randi draugų visam gyvenimui – ir dar tokių, kuriems turbūt seksis ateityje. Aplinka iš sėkmingų žmonių itin didina tavo paties sėkmės galimybes.

Kuo daugiau pinigų pradedant, tuo lengviau pinigais taisyti neišvengiamas klaidas. Beje, pažintys, apie kurias kalbėjau anksčiau, irgi gali padėti pradėti didesniais pinigais. Liudvikas Andriulis Kuo daugiau pinigų pradedant, tuo lengviau pinigais taisyti neišvengiamas klaidas. Beje, pažintys, apie kurias kalbėjau anksčiau, irgi gali padėti pradėti didesniais pinigais.

Aloyzas: kambariokas, buvęs verslo partneris, Gendrutis emigravo į Angliją ir dengia stogus. Kiti draugai irgi.

Bronius: „Evil Corp.“ darbo stalo draugas Stanislovas šiandien pats vadovauja „Evil Corp.“ ir Aloyzui padeda pažintimis.

7. Įvaizdis

Manai, kad jei būsi pats sau susikūręs darbo vietą, niekas neskaitys tavo CV? CV bus visada pirmas dalykas, kurį „LinkedIn’e“ skaitys tavo būsimi partneriai, klientai, konkurentai, ir būsimi darbuotojai. Darbo rimtoje kompanijoje įrašas CV labai padeda – žmonės mato, kad esi turėjęs rimtą darbą, tau jame sekėsi, turi patirties dirbant su didelėmis organizacijomis, dideliais pinigais ir dideliais projektais. Tai nebus lemiamas veiksnys, bet tai palengvins tavo gyvenimą – teks mažiau apie save įrodinėti.

Aloyzas: dirbo šešiuose mirusiuose startuoliuose, iš kurių keturi buvo ne pelno. „Evil Corp.“ žvelgia atsargiai, Aloyzui tenka daug aiškintis, ir ne visada juo patiki.

Bronius: smagiai čiauška su „Evil Investor“, nes abu, pasirodo, yra dirbę banginio taukų pardavėjais skirtingose „Evil Corp“.

8. Didesnis startinis kapitalas

Niekas taip nemažina startuolio rizikos, kaip didesnis startinis kapitalas. Pasibaigę pinigai yra pagrindinė startuolių mirties priežastis. Darbas didesnėje kompanijoje leidžia susitaupyti daugiau pinigų, nei būnant studentas, arba mažiau skolintis. Kuo daugiau pinigų pradedant, tuo lengviau pinigais taisyti neišvengiamas klaidas. Beje, pažintys, apie kurias kalbėjau anksčiau, irgi gali padėti pradėti didesniais pinigais.

Aloyzas: pratempė iki liepos, baigėsi pinigai, nespėjo iki pirmojo pardavimo. Dabar vėl pas mamą.

Bronius: turėjo daugiau iš „Evil Corp.“ algos pinigų susitaupęs, pratempė iki rugsėjo, paskutinę minutę gavo kliento pinigų. Gyvas.

9. Mažesnė asmeninė rizika

Turėdamas daugiau santaupų mažiau rizikuoji ir asmeniškai. Tai didina sėkmės tikimybę itin paprastai – gali ilgiau gyventi be atlyginimo, gali daugiau ir įdomiau rizikuoti, gali daugiau emocinės energijos skirti verslui, nes mažiau tenka rūpintis išgyvenimu. Skirtumas tarp 6 ir 9 mėnesių gali būti lemtingas – jei pratrauksi ne šešis, o devynis mėnesius be algos, galbūt devintą mėnesį jau kažką pagimdysi. O kitas užsidarė to nesulaukęs po šešių, nes pradėjo su mažesne suma savo sąskaitoje. Taip pat tai gali lemti, ar išlaikysi savo įkurtos įmonės kontrolę – jei nuosavi pinigai baigsis per anksti, gali tekti parduoti daugiau akcijų nei norėtumei, o tai ypač skausminga, jei verslui akivaizdžiai pradeda sektis, bet pinigų dar trūksta.

Aloyzas: pykstasi su Angele, nes nuolat trūksta pinigų, ir Angelė sako, kad š… tas tavo startolis.

Bronius: ramiai dirba, nes turi atsidėjęs pinigų darbui be atlyginimo metams į priekį.

10. Darbo kultūra

Didelės kompanijos išmoko darbo kultūros – punktualumo, aprangos kodo, formalaus bendravimo raštu, teisinės higienos (pasitarimo su advokatu prieš prišnekant nesąmonių), hierarchijos suvokimo. Išmuša vaikiškumą, isterijas, užaugina storą odą.

Aloyzas: apsidžiaugęs pasirašo sutartį su „Evil Corp.“ pamiršęs ją parodyti advokatui.

Bronius: yra praeityje gavęs už tai per galvą, ir nuo tada prisimena, kad be advokato leidimo nieko pasirašinėti negalima.

11. Politiškumas ir diplomatija

Didelės kompanijos yra kaltinamos politiškumu – intrigos, gandai, vidinės kovos, diplomatiška kalba, lindimas į subinę ir kiti nemalonūs dalykai. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš nedirbu didelėje kompanijoje – bet aš tuos dalykus moku, ir tai padeda. Politikavimo žinios bus būtinos ir dirbant su dideliais klientais, ir paaugus virš maždaug 60 žmonių. Bet kuri didesnė žmonių grupė neišvengiamai ima politikuoti, todėl gebėjimas manevruoti tokioje aplinkoje yra esminis įgūdis, kurio išmokstama TIK dirbant didelėse žmonių grupėse. Jauniems žmonėms visų pirma reikia išmokti ATPAŽINTI politiką ir politikavimą, vėliau – išmokti nenukentėti ir išgyventi politinėje aplinkoje, galiausiai – išmokti pačiam valdyti politinius procesus.

Aloyzas: susitikime su „Evil Corp.“ vadovais pasako tiesą – technikos departamente dirba nekvalifikuoti tinginiai. Daugiau nieko ten neparduoda.

Bronius: susitikime su „Evil Corp.“ išsijuosęs giria inžinierių Gendrutį, vienintelį kažką ten suprantantį žmogų.

12. Nepavėluok!

Su startuoliu gali paskubėti, o gali ir pavėluoti, ir nepavėluoti yra labai svarbu. Išties optimalus langas savo startuoliui nėra toks jau didelis. Jei pradėsi be pinigų ir patirties – bus per anksti, jei galvosi pradėti turėdamas šeimą, vaikų ir komfortiškas pajamas – bus per vėlu, per rizikinga ir per sunku. Manau, kad optimalus laikas yra maždaug penkeri/šešeri metai tarp 27 (bakalauro studijos + 5 metai patirties) ir Jėzaus amžiaus, po kurio rizikuoti darosi vis sunkiau, ir jau gal ir nebesinorės ar nebebus jėgų.

Aloyzas: gimė du vaikai, Angelė nedirba, o ir algos užtenka, kur jau čia bešokinėsi.

Bronius: dar neturi nei Angelės, nei vaikų, ir daro startuolį.

