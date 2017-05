K. Jovaišas. Valstiečiai, drąsiau prievartaukite tautą jos pačios labui!

Karolis Jovaišas

Vyresnei kartai narkotikai svetimi, tačiau ji be mažiausių skrupulų paliks savo pinigus Lenkijoje, Latvijoje ar kitoje valstybėje, kurią aplenkė antialkoholinė psichozė. Be to, draudimai neišvengiamai kirs per trapią ir dar tik besiformuojančią alkoholinių gėrimų vartojimo kultūrą. Tuo tarpu tas, kas įpratęs gerti viską, kas dega, tas gėrė, geria ir gers