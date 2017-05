I. Makaraitytė. Valstiečiai bendražygiai S. Skverneliui pakišo kiaulę

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ekrane net krykštauja, nes kartu su žmona rodo, kaip reikia apsaugoti žydinčius vaismedžius nuo pavasarinių šalnų. Tai – jo stichija. Dengia medžius ir pasakoja, kaip savo apsauginius mokė juos genėti. Atrodo, didelis čia mokslas yra nugenėti medelį, visi lietuviai tai moka. Taip taip, ironizuoja Seimo Pirmininkas, iš savo sodų į Seimą atneštas valstiečių bangos. Jis irgi skaitęs apie apendicitą, tai žinotų dabar, kaip jį išsioperuoti.

Darbo dienomis V. Pranckietis medelių negeni, bet, kaip ir apie apendicitą, pasiskaito šį bei tą apie politiką. Apie lobistus turbūt taip pat. Kad teoriją užtvirtintų, į Seimą išsikvietė VSD ir STT atstovus, kad šie jį ir kitus Seimo narius pamokytų apie korupcines schemas, kaip nepasiduoti spaudimui ir nuomonių įtakai.

Ir po pamokėlės V.Pranckietis jaučiasi kompetentingas, lyg medžius genėtų. Reikia viešai susitikinėti su lobistais. Pasikviesti žmonių į tuos susitikimus, kad būtų matoma. Kavinėse ir užkampiuose gerti kavos ar pietauti su jais negalima. Nes Seimo Pirmininkui nerimą kelia, „kas tada moka už pietus?“. Štai kaip paskui „atsiranda nereikalingų klausimų“.

Jam pritaria jo kolega Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas. Po VSD ir STT pareigūnų pamokos Seimo narys praregėjo: „Reikia priimti su lobizmu susijusius įstatymus ir baigti apsimetinėti, kad asociacijos neatlieka lobistinės veiklos...“ ir „kai kurias valdymo sritis tiesiog valstybė turi atsiimti“.

V. Bakas turbūt nesupranta, ką šneka. Arba pašnekėjo nesuderinęs su premjeru Sauliumi Skverneliu, kurio mintis neretai įgarsina, kai šiam ne lygis kalbėti. Bet dėl tokių V.Bako kalbų S.Skvernelis atsidūrė labai keblioje padėtyje. Juk, pasirodo, jei jie baigtų pagaliau apsimetinėti, pasimatytų jau šiandien, kad S.Svernelis yra stačiai apsistatęs lobistais.

S.Skvernelio patarėju ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais nuo pernai gruodžio dirba Lukas Savickas. L.Savickas pataria premjerui ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais. Ir taip, L.Savickas pats pripažįsta, kad Darbo kodeksas yra vienas iš jam pavestų klausimų. Lyg ir nieko iš pirmo žvilgsnio, kad vakaruose mokslus krimtęs ir įvairioms visuomeninėms inicityvoms priklausantis jaunas specialistas yra premjero patarėjas. Tačiau prieš tai L.Savickas dirbo asociacijos „Investuotojų forumas“ politikos ir viešųjų reikalų vadovu.

„Aš dirbau tik aštuonis mėnesius“, - ginasi L.Savickas. Bet taip, Investuotojų forume jis buvo atsakingas ne už ką nors kita, o už Darbo kodeksą. Investuotojų forumas Darbo kodekso diskusijose užėmė labai aiškią savo asociacijos – darbdavių ir investuotojų – poziciją.

L. Savickas - į premjero patarėjus, kanclerė Milda Dargužaitė šoka ir dainuoja Investuotojų forumo baliukuose, o pats Invesuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas – į specialią premjero S.Skvernelio sudarytą darbo grupę, skirtą pasiūlymams dėl aukštojo mokslo tinklo optimizavimo, kitaip tariant, dėl aukštojo mokslo reformos. Jei V.Bakas būtų žinojęs, kad šioje grupėje, be R.Valiūno, yra dar du kitos asocijuotos struktūros – Pramonininkų konfederacijos – nariai ir ne bet kokie, o jos vadovas Robertas Dargis ir vienas viceprezidentų – Dalius Misiūnas, greičiausiai būtų nusikirtęs sau liežuvį už tokias kalbas.

Gal dar nusikirs? O gal jam premjeras nukirs už tokias nesuderintas ir jį kompromituojančias kalbas? Nes jo atsakymuose į klausimus apie V.Bako minimas asociacijas, kaip lobistus, yra rašoma štai taip: „Nei jis (L.Savickas), nei bet kuris kitas Premjero komandos narys neatstovauja jokiai „interesų grupei“ ar „lobistinei organizacijai“.“

Ir dar priduria, kad tokie „teiginiai akivaizdžiai prasilenkia su realybe“.

V. Bakui akivaizdžiai nepavyko premjero įkalbėti nebeapsimetinėti. O S. Skvernelis VSD ir STT pamokoje, atrodo, taip pat nedalyvavo.

Bet valstiečius, taip pat ir S. Skvernelį, apsimetinėjant greitai supras, jei dar nesuprato rinkėjai, nes jei Aukštojo mokslo tinklo optimizavimas nuo eilinių rinkėjų yra toliau, tai Darbo kodeksas – gerokai arčiau kūno. Ir socdemiško Darbo kodekso kritika buvo tas arklys, kuris leido atjoti valstiečiams į Seimą.

„Seniai sakome, kad šitas Darbo kodeksas, kai jis buvo priimtas, kad jis yra pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių bei darbdavių iš darbuotojų, tarnauja interesams tų, kurie planuoja įsivežti pigią darbo jėgą iš užsienio, ir tai yra akivaizdu,“ – tiksliai taip pernai spalio mėnesį kalbėjo valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis.

Dabar premjeras, tada tik su valstiečiais į Seimą einantis Saulius Skvernelis aiškino, kad socdemų balsais priimtas Darbo kodeksas negina paprasto žmogaus ir kad jį būtina sustabdyti. Ir Darbo kodekso galiojimas buvo sustabdytas.

Tuo metu iš naujos, S.Skvernelio Vyriausybės Darbo kodeksas į Seimą išėjo iš esmės toks, koks ir buvo senosios valdžios priimtas. Su vos keliais pataisymais, tikrai ne pačiais reikšmingiausiais. Toks, kad net rinkimus valstiečiams būtent dėl kodekso prapylę socialdemokratai sunkiai randa skirtumų tarp jų Darbo kodekso ir Sauliaus Skvernelio Vyriausybės. Ir toks, kurį naujasis socdemų pirmininkas Gintautas Paluckas, aršus buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus kritikas, kritikuoja ir grasina stabdysiantis.

Tai apie ką mes kalbame? Ar apie eilinę rinkėjų apgavystę, ar kad gudrūs lobistai apgavo politikus, nes VSD ir STT pareigūnai tik dabar išmokė, kaip negerti kavos su lobistais visokiuose užkampiuose?

Bet jei visi lobistai veiktų per asocijuotas struktūras ir jų poveikis pasireikštų per kavos puodelį ar pietus, kad ir kokiuose užkaboriuose, tai viskas būtų labai paprasta. Nes su asociacijomis bėdos nėra. Kad asociacijos yra ne nekalto prasidėjimo mergelių gynėjos, yra vieša, oficialu ir niekas to nei slepia, nei ketina. Ir Viktoras Uspaskichas kuria asociaciją. Kiekviena asociacija yra interesų grupė, ji yra susikūrusi tam, kad gintų savo narių interesus. Kiek jos tai sugeba padaryti, priklauso nuo jų lyderių sumanumo, žinoma, ir nuo narių skaičiaus bei svorio, nes pinigai čia tikrai ne paskutinis reikalas. Priklauso ir nuo sąžinės, kurios tiek nedaug Lietuvoje, bet, kai veiki viešai, vieną dieną ji vis tiek arba pasimato, arba ne. Žmonės, kurie supa premjerą, rodo jo supratimo lygį, bet kol jie yra vieši, mes bent galime kelti klausimus ir stebėti.

Visas pavojus slypi visai kitur. Ne asociacijose ir kavos puodeliuose. Geriausi ir efektyviausi lobistai yra tie, kurie nedeklaruoja savo interesų, bet parduoda įtaką. Pilkosios, jei ne juodosios zonos - viešųjų ryšių konsultantai ir advokatai.

Vienas iš viešųjų ryšių konsultantų, kaip tyčia, o gal netyčia, (pone V.Bakai, jums apie tai VSD ir STT kalbėjo?) Darius Gudelis vienu metu ir vedė valstiečius į valdžios olimpą, ir dirbo ir toliau tebedirba aludarių konsultantu. Dar jis susitinka su S.Skverneliu ir teikia konsultacijas R.Karbauskiui. Valstiečiai D.Gudeliui liko skolingi solidžią sumą pinigų, tačiau jį pasamdė stambiausias Lietuvos alaus gamintojas. Ir jo kompanijos interneto puslapyje yra nuoroda, jog jie teikia ryšų su valdžios institucijomis paslaugas.

Paskaičius, už ką balsavo antradienį Seimo komitetas, kyla labai didelis įtarimas, kad ne be lobistų įtakos priėjimas prie stipraus alaus „bambaliuose“, kuriuos geria ištisi Lietuvos regionai, lieka beveik kad ir neribojimas.

O be advokatų politinis procesas turbūt išvis stovėtų vietoje, nes ministerijose neliktų kam rengti įstatymų projektų. Šiaip tai yra valstybės tarnautojų darbas, bet taip kai kuriais išskirtiniais atvejais nėra. Visų didžiųjų advokatų kontorų ryšiai su politikais tiek išplėtoti, kad advokatai savo klientams parduoda ne tik teisines paslaugas, bet ir savo ryšius su valdžios institucijomis. Štai kodėl minėtasis R.Valiūnas, kaip Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, yra ne tik asocijuotos struktūros vadovas. Jis sėdi ant dviejų kėdžių. Ir tos veiklos, iš kurios jis iš tikrųjų gyvena, kaip ir visų kitų advokatų, mes nematome.

Tai gal tikrai, baikime apsimetinėti? Be lobizmo politinis procesas neįsivaizduojamas, tai yra iliuzija. Lobizmas reiškiasi pačiomis įvairiausiomis formomis, ir vienintelė priemonė, kuri gali skaidrinti šį procesą, kad mes, piliečiai, matytume, kas kokį interesą turi ir kodėl ir yra taip, o ne kitaip – viešumas ir interesų deklaravimas.

Ir kai jau baigsite apsimetinėti, kaip kad siūlo V.Bakas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, labai bus nekantru pažiūrėti, kaip jūs, gerbiami politikai, apsupti ir taip arti prisileidę iki šiol neviešinančius savo tikrosios veiklos lobistus, priimsite įstatymą, kuris užtvenks jų pinigų upes.