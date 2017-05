I. Makaraitytė. Kai kam svarbi kiekviena detalė. Tik ne Mildai Dargužaitei

Vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė Investuotojų forumo apdovanojimų renginyje smagiai praleido vakarą. Dalykinius kostiumėlius pakeitė ilgos kojinės, trumpi sijonukai ir ties liemeniu surišti balti marškinukai. Damos nusifotografavo Investuotojų forumo sienelės fone, šalia M. Dargužaitės pozavo „Lietuvos pašto“ vadovė Lina Minderienė.

Išvydusi šią fotografiją plintant socialiniuose tinkluose, nes juk tai ne kokia privati baliuška, M. Dargužaitė pati aprašė renginį: „Šis renginys žymus ir tuo, kad jis nėra tradicinis: jo metu įmonių vadovai, darbuotojai, visuomenės atstovai scenoje dainuoja, šoka, parodo savo kitą – žaismingą, neformalią – pusę. Pora kasyčių ir trumpas sijonėlis – žaismingoji ir neformalioji kanclerės ir „Lietuvos pašto“ vadovės pusė?

Taip galbūt ir būtų likę, vienam pakikenus, kitam pasibaisėjus, jei ne gerokai ilgesnis kanclerės liežuvis. Ir tai, kad Investuotojų forumas yra ne labdaros organizacija.

Pasirodo, žinokite ir jūs, tokių fotografijų platinimas socialiniuose tinkluose, yra jos, kanclerės, kaip viešojo sektoriaus reformatorės puolimas. M. Dargužaitė, pasipiktinusi, kad ši fotografija taip sudomino, priduria, jog kaip tik žurnalistų vaidmenį reformų kontekste ji tądien buvo aptarusi su EBPO (OECD) vadovais. Ir šie taip pat pritarė, kad reformatoriams „pakelti ad hominem puolimus“.

Žaismingos ir neformalios reformatoriaus pusės parodymas yra puolimas prieš reformatorius? Na, nejaugi tokie neformalūs ir žaismingi žmonės gali daryti ką nors bloga, pavyzdžiui, blogas reformas.

Tik ties čia vieta juokeliai ir baigiasi. Iš valdiškos barikadų pusės vaizdas visais laikais matosi iškreiptas. Bet Lietuvoje jau labai seniai nebuvo valdžios, kuriai būtų suteiktas toks didžiulis pasitikėjimo kreditas reformoms vykdyti. Žmonės balsavo už reformas, už pokyčius. Tiesa, balsavo pagal savo supratimą ir dar turbūt ne visi žinojo, kad populistiniai lozungai automatiškai reformomis netampa. Tad per keturis valdžios mėnesius, penktam prasidėjus, dar nėra nė vienos reformos, net tų reformų apmatų, tik kalbėjimas. Ir tas kalbėjimas nieko gera nebežada.

Ar alkoholio ribojimas yra reforma? Kol kas Sveikatos apsaugos ministras, kurio rankose yra vienas korumpuočiausių, labiausiai interesų apipintas sektorius, šneka tik apie tai. Net vaistų kainos nublanksta prieš vajų riboti priėjimą prie alkoholio. Korupcinės schemos palauks geresnių laikų.

Kai Švietimo ir mokslo ministerija šią savaitę paskelbė kelis mėnesius brandintas išvadas dėl universitetų jungimosi, tą pačią dieną ir premjeras, M. Dargužaitės viršininkas, ir Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad jokios prievartos nebus ir universitetų niekas nereikalaus per prievartą vienam prie kito jungtis. S. Skvernelis su ministre savo planą teikti Seimui svarstyti pabijojo. Kiek anksčiau panašiai baigėsi kalbos apie moksleivių atostogų trumpinimą, o pati ministrė sunkiai gali paaiškinti, kada ministerija pradės bendrojo lavinimo sistemos reformą ir kuo čia dėtos buvo tos atostogos. Tiesa, dar urėdijų reforma...auuuu... ji dar gyva? Kol socdemai koalicijoje, jos, atrodo, taip pat nebus.

Ką ši valdžia vadina reformomis?

Tiesa, gal vis dėlto M. Dargužaitė rūpinasi tik apie savimi ir savo reforma, Vyriausybės kanceliarijos reforma? Kalbama, kad žmonės tiesiog išeina iš darbo ir labiausiai nuo to kenčia ne Vyriausybės kanceliarija, o įstatymų leidėjai: įstatymų projektų upė iš Vyriausybės yra gerokai nusekusi. Nėra kam jų ruošti. Gal reformatorei M. Dargužaitei pagalius kaišo buvęs socdemų kancleris Alminas Mačiulis, kuris dabar yra jos pavaduotojas, nors prie Algirdas Butkevičiaus nieko niekam nereikėjo reformuoti. Kad ir kaip būtų, šis kadras per tarpuvaldį susikonstravo sau darbo vietą ir dabar kartu su reformatoriais reformuoja kanceliariją.

Bet jei reformatorius žurnalistai puola be atvangos, socialiniuose tinkluose turėtų būti tikrai ne viena „neformali ir žaisminga“ susisiekimo ministro Roko Masiulio fotografija. Na, žinote, „Lietuvos geležinkeliai“ lyg ir reformuojami, kadrai keičiami. O gal, jei jo fotografijos nesklinda po socialinius tinklus, jis nieko nedaro? Teisybės dėlei galėtų Susisiekimo ministras, kai jau apsikuops „Lietuvos geležinkeliuose“, praverti ir „Lietuvos pašto“ duris. Jei užteks, žinoma, politinės valios. Nes kartu su M. Dargužaite baltais marškinėliais ir trumpu sijonėliu pasidabinusi L. Minderienė dar nuo liberalų vadovavimo ministerijai laikų nemažai investuoja į savo ir įmonės įvaizdį žiniaskaidoje. Ta pati istorija kaip ir su ankstesniąja „Lietuvos geležinkelių“ vadovybe. Bet šioji dar laukia savo eilės.

Bet mes palauksim, kol reformatoriai įsivažiuos. Ir gal netrukus į Seimą pradės plaukti reformų projektai, ne atmestinai, o profesionaliai parengti. Bet net ir šiandien ponia Dargužaitė turėtų nustebti, kad daugiausiai kritikos ši valdžia sulaukia ne už reformas, o kad jų... nėra.

Ir vis dėlto grįžkime prie tos žaismingosios ir nefromaliosios kanclerės pusės ir jos pasirodymo Investuotojų forumo renginyje. Investuotojų forumas – viena įtakingesnių lobistinių organizacijų, o valstiečiai, ir S. Skvernelis taip pat, atjojo į valdžią kritikuodami Darbo kodeksą. Darbdaviai nėra vieningi, net ir į Darbo kodeksą jų požiūriai yra skirtingi, tačiau Investuotojų forumas Darbo kodekso svarstymuose yra suinteresuotoji pusė.

Ar gali sau kanclerė leisti to nesuprasti? Ar įsivaizduoti, kad lobistai yra labdaros organizacija, nors visame pasaulyje didžiausia lobistų valiuta yra neformalūs santykiai su valdžios atstovais, štai tokie žaismingi pasirodymai ir mielos fotografijos, publikuojamos socialiniuose tinkluose. Tie neformalumai plika akimi mums, rinkėjams, nematomi, čia ir yra visas užkulisinio pasaulio žavesys, o vienas geriausių šio meno meistrų yra Investuotojų forumo valdybos pirmininkas. Esu pažadėjusi Rolandui Valiūnui jo nebeminėti savo straipsniuose, bet, pone R. Valiūnai, labai jau akivaizdžiai ir atvirai viskas. Ne jūs – kancleris, ne jūs – premjeras, bet gundymas neformaliais vakarėliais juk turi savo tikslą, ar ne? Net jei tai visiškai ne jūsų idėja. Apskritai.

R. Valiūnas be Investuotojų forumo vadovauja ir vienai įtakingiausių Lietuvoje advokatų kontorai, o jo paslaugų kainą klientams lemia jo ryšiai su valdžios institucijomis. Nereikia apsimetinėti ir apgaudinėti visuomenės, kad be registruotų lobistų ir asociacijų Lietuvoje efektyvų lobistinį darbą dirba viešųjų ryšių konsultantai ir advokatai. Tik nematomą ir neapskaitomą. Ir todėl būtų be galo smalsu išgirsti, kiek klientui kainuoja „neformalus ir žaismingas“ priėjimas prie kanclerės.

Iš tikrųjų viskas telpa poroje R. Valiūno advokatų kontoros reklamos sakinių. Jie išrašyti net ant savireklamai skirtų niekniekių.

„Every detail matters. Clear vision creates the full picture for our client“.

Kiekviena detalė svarbi. Klientas sumoka už visą paketą. Už kasytes, trumpą sijonėlį ir ilgas kojines – taip pat. O mes toliau reformuojamės.