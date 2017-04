E. Lucasas. Trumpui Putinas reikalingas labiau negu Putinui – Trumpas

Edwardas Lucasas

Susitarti desperatiškai trokšta ne Putinas, o Trumpas. Jo administracija skaudžiai įsitikino, kaip iš tikrųjų veikia JAV konstitucija. Kad ir kokių pagyrūniškų ir pompastiškų pareiškimų skelbtum, privalai laikytis įstatymų, nes kitaip tave blokuos teismai. Be to, įstatymų neįmanoma priimti be Kongreso.