A. Užkalnis. Aš irgi truputį rasistas

Skaičiuoju čia vieną dieną tuos graudžius Remigijaus Šimašiaus viščiukus, ir siutas ima – viščiukai jau dvimečiai, bet vienas šlubas, kitas be sparno, trečias išvis ne Šimašiaus, du ančiukai ir paršas, ir visi bėga į skirtingas puses, nein skaičiuot.

Smigę žemyn premjero Sauliaus Skvernelio reitingai, kaip ir be perstojo mąžtantis „valstiečių“ populiarumas, yra jau nebe tendencija, kaip kad sakoma apie antrą kartą, o sistema, kaip sakoma apie trečią. Ne todėl, kad čia trečias kartas (nors būtent per pastaruosius tris mėnesius S. Skvernelio populiarumas smuko 20 proc. punktų), o todėl, kad dabar ir „valstiečiai“ – visiškai nebe ta partija, kokia buvo per rinkimus, ir S. Skvernelis – nebe tas svajonių prezidentas, koks buvo iki šių metų pavasario. Triumfo laikai baigėsi. Gandro metai liko praeityje.